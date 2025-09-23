Hírlevél

Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

új-zéland

Bőröndben bukkantak rá két meggyilkolt kisgyerek holttestére

Megölte gyermekeit, a holttesteket pedig bőröndökbe rejtette egy nő Új-Zélandon. Az asszony azt állította, hogy elmebeteg volt a gyilkosságok elkövetésekor, de az esküdtszék bűnösnek találta.
új-zélandgyerekgyilkosgyilkosság

Kettős gyilkosság vádjában bűnösnek találták azt az új-zélandi nőt, aki megölte két gyermekét, a holttesteket pedig bőröndökbe rejtette – írja az ABC News. 

Gyilkosság vádjában találták bűnösnek a két gyermekét meggyilkoló új-zélandi asszonyt.
Gyilkosság vádjában találták bűnösnek a két gyermekét meggyilkoló új-zélandi asszonyt
Fotó: Unsplash

Az aucklandi bíróság esküdtszéke kedden bűnösnek találta a 45 éves Hakyung Lee-t kettős gyilkosság vádjában. 

A kegyetlen asszony a gyilkosságok után elrejtette a holttesteket

Lee 2018 júniusában megölte két kisgyermekét, a 6 éves Minu Jót és a 8 éves Yuna Jót, a holttestüket pedig bőröndökbe rejtette. Az áldozatok maradványaira évekkel később, 2022 augusztusában találtak rá véletlenül egy elhagyatott raktárban. 

A gyilkosságok után Le Dél-Koreába utazott, de a holttestek megtalálása után kiadták, és Új-Zélandra vitték.  

Lee védőügyvédei azzal érveltek, hogy az asszony elmebeteg volt a gyilkosság idején, de az esküdtszék elutasította a kérelmet.  Natalie Walker ügyész a tárgyaláson elmondta, hogy Lee csupán önzésből ölte meg gyermekeit, mert nélkülük akart új életet kezdeni. 

A nő letartóztatásban marad a november 26-i ítélethirdetésig. A gyilkosságok miatt Lee akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. 

 

 

