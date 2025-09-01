Meglepő tudományos eredmények: a gyomor és az agy rejtett ritmusát tárták fel

Egy friss tanulmány szerint a gyomor elektromos hullámai és az agy működése közötti összhang kulcsszerepet játszhat a hangulat alakulásában. A kutatást az Aarhusi Egyetem (Dánia) és a Német Humán Táplálkozástudományi Intézet végezte, amelynek során 199 résztvevő agyi és gyomorszkennelési adatait, valamint mentális egészségi kérdőíveit elemezték - írja a ScienceAlert.

Kutatók szerint a gyomor és az agy szorosabban összefügg, mint gondolnánk

Fotó: Unsplash

Az eredmények azt mutatták, hogy a gyomor és az agy közötti erősebb szinkron összefügghet a szorongással, depresszióval és stresszel. Érdekes módon a gyengébb kapcsolódás inkább a jobb lelkiállapattal járt együtt.

Miért fontos ez a felfedezés a gyomor szempontjából?

A mentális betegségek diagnosztizálása gyakran nehéz, mert a tünetek átfedhetnek, és sok esetben a betegek nem tudják pontosan megfogalmazni panaszaikat. A gyomor és az agy közötti ritmusok vizsgálata új segítség lehet a pszichiátriai diagnosztikában.

Jövőbeli lehetőségek

A kutatók szerint a gyomorritmus módosítása – akár gyógyszerekkel, akár étrendi változtatásokkal – a jövőben hozzájárulhat a mentális problémák enyhítéséhez. Bár ez még távoli lehetőség, a mostani eredmények fontos alapot adnak a további kutatásokhoz