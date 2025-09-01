Hírlevél

Cristiano Ronaldo

Elképesztő eljegyzési gyűrűt villantott C. Ronaldo menyasszonya Velencében

Cseppet sem túlzunk, ha azt írjuk, minden hölgy ilyen ajándékra vágyik, mint amilyet Georgina Rodríguez kapott. A világklasszis futballista, Cristiano Ronaldo menyasszonya a Velencei Filmfesztiválon mutatta meg lenyűgöző, 30 karátos eljegyzési gyűrűjét.
A múlt hónapban Cristiano Ronaldo – egy gyémántgyűrű „társaságában” – feltette a nagy kérdést menyasszonyának, Georgina Rodríguezhoz, hogy hozzá megy-e.

Georgina Rodriguez is seen on the red carpet for the Filming Italy Venice Award event during the 82nd Venice International Film Festival (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica) at Palazzo del Cinema in Venice, Italy, on August 31, 2025 (Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto). (Photo by Alessandro Bremec / NurPhoto via AFP), gyűrű
Georgina Rodriguez gyűrűit mindenki megcsodálhatta Velencében
Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Melyik nő tudna nemet mondani egy ilyen csodás briliánsra és a világ egyik legjobb és leggazdagabb labdarúgójának? 

A 31 éves argentin–spanyol modell sem tudott, és feleségül megy a 40 éves portugál világklasszishoz.

„Igen, akarom, ebben és minden életemben” – írta Geogina Instagram-posztjában.

Méregdrága brillgyűrű

Rodríguez kisasszony a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan eljegyzése után, és gondoskodott róla, hogy minden szem őrá és az óriási, 30 karátos gyémántgyűrűjére szegeződjön – írja a Daily Mail. Az influenszer büszkén mutogatta magát az elegáns, testhez simuló fekete csipke ruhájában és pózolt a vörös szőnyegen. A briliánsos ékszer értékét szakértők 3 millió amerikai dollárra (1 milliárd Ft) becsülik. Figyelemfelkeltő megjelenését a latin szépség egy vastag, csillogó nyaklánccal, valamint más gyűrűkkel egészítette ki, fülébe pedig gyémánt fülbevalók voltak. Sötét haját elegáns fonatba fogta, hogy még inkább kiemelje a viselt drágaköveket.

Egyébként Ronaldo nagyvonalú volt, nemcsak gyűrűt adott szerelmének, hanem 120 milliós ajándékcsomaggal meglepte.

A szerelmesek 2017 óta vannak együtt. Cristiano és Georgina öt gyermeket nevel: a 8 éves ikerpárt, Eva Mariát és Mateót, a 7 éves Alana Martinát, a 3 éves Bellát, illetve Ronaldo előző kapcsolatából született, 15 éves Cristiano Jr.-t.

 

 

 

