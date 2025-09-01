Elképesztő eljegyzési gyűrűt villantott C. Ronaldo menyasszonya Velencében

A múlt hónapban Cristiano Ronaldo – egy gyémántgyűrű „társaságában” – feltette a nagy kérdést menyasszonyának, Georgina Rodríguezhoz, hogy hozzá megy-e.

Georgina Rodriguez gyűrűit mindenki megcsodálhatta Velencében

Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Melyik nő tudna nemet mondani egy ilyen csodás briliánsra és a világ egyik legjobb és leggazdagabb labdarúgójának?

A 31 éves argentin–spanyol modell sem tudott, és feleségül megy a 40 éves portugál világklasszishoz.

„Igen, akarom, ebben és minden életemben” – írta Geogina Instagram-posztjában.

Méregdrága brillgyűrű

Rodríguez kisasszony a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan eljegyzése után, és gondoskodott róla, hogy minden szem őrá és az óriási, 30 karátos gyémántgyűrűjére szegeződjön – írja a Daily Mail. Az influenszer büszkén mutogatta magát az elegáns, testhez simuló fekete csipke ruhájában és pózolt a vörös szőnyegen. A briliánsos ékszer értékét szakértők 3 millió amerikai dollárra (1 milliárd Ft) becsülik. Figyelemfelkeltő megjelenését a latin szépség egy vastag, csillogó nyaklánccal, valamint más gyűrűkkel egészítette ki, fülébe pedig gyémánt fülbevalók voltak. Sötét haját elegáns fonatba fogta, hogy még inkább kiemelje a viselt drágaköveket.

Egyébként Ronaldo nagyvonalú volt, nemcsak gyűrűt adott szerelmének, hanem 120 milliós ajándékcsomaggal meglepte.

A szerelmesek 2017 óta vannak együtt. Cristiano és Georgina öt gyermeket nevel: a 8 éves ikerpárt, Eva Mariát és Mateót, a 7 éves Alana Martinát, a 3 éves Bellát, illetve Ronaldo előző kapcsolatából született, 15 éves Cristiano Jr.-t.