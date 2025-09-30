Hírlevél

Megszólalt Volodimir Z., az Északi Áramlat robbantója – hihetetlen dolgot állít

háború

Az Egyesült Államok háborúra készül

Az Egyesült Államoknak készen kell állnia a háborúra – jelentette ki Dan Keen tábornok, az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának Összhaderőnemi Vezérkarának elnöke. A tábornok beszédét a YouTube-on is nyilvánosságra hozták.
„Ellenségeink már nem csupán széttagoltak, hanem egyesültek, és nekünk is egyenlő elszántsággal és egységgel kell fellépnünk… Fel kell készülnünk a háborúra” – hívta fel a figyelmet Keen a szövetségi generálisok és admirálisok előtt tartott beszédében.

Az Egyesült Államok háborúra készül. Fotó: YASIN OZTURK / ANADOLU

Háborúra készülnek

A tábornok szerint az ország most olyan időszakban él, amely potenciálisan veszélyes és kiszámíthatatlan. Hangsúlyozta, hogy a katonai vezetésnek nem csupán a fenyegetések felismerésére, hanem a gyors és hatékony reagálásra is készen kell állnia.

Keen megjegyezte, hogy a globális helyzet egyre összetettebb, és az ország nem engedheti meg magának, hogy megosztottan reagáljon a nemzetközi kihívásokra. 

Az egység és az elszántság kulcsfontosságú. Ha késlekedünk, az komoly következményekkel járhat 

tette hozzá.

A katonai figyelmeztetés összecseng az európai fejleményekkel is. Friedrich Merz német kancellár korábban kijelentette, hogy Németország „már nem áll békében”, miközben formálisan háborúban sem áll. 

Nem vagyunk háborúban, de többé már nem élünk békében. Teljesen más világban élünk

– fogalmazott Merz egy, a német fegyveres részvétel kockázatáról szóló kérdésre válaszolva.

A katonai és politikai vezetők egyaránt arra figyelmeztetnek, hogy a globális feszültségek növekedése, a geopolitikai rivalizálás és a katonai szövetségek átrendeződése miatt a nemzeteknek fel kell készülniük minden eshetőségre, beleértve a fegyveres konfliktusok lehetőségét is.

