Rendkívüli

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

Drámai fordulat az ukrajnai konfliktusban: Oroszország lehet a háború nyertese?

44 perce
Jóslatok érkeztek a háború kimeneteléről. Egy Kreml által támogatott jósnő szerint Oroszország még idén győzelmet arat, és ezzel lezárulhat a háború. A látomás azonban nem csak a békét ígéri, hanem komor figyelmeztetést is hordoz a jövőre nézve.
Az orosz–ukrán háború a harmadik évébe lépett, közben rakéták és drónok pusztítják az ukrán városokat, és a konfliktus egyre nagyobb aggodalmat kelt a NATO-tagállamokban is. A békéről szóló tárgyalások sorra kudarcba fulladnak, így minden szem a frontvonalra szegeződik. Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Adelina Panina, aki biztos abban, hogy Oroszország „elkerülhetetlen győzelem” felé halad - írja a Daily Star.

háború vége?
A háború vége láthatáron? Orosz győzelemről szól a Kreml-jóslat (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

A jósnő szerint még az év vége előtt papírra kerülhet egy békemegállapodás, amely Oroszország sikerét rögzíti. Úgy véli, a „különleges katonai művelet” lezárása után az ország új korszakba léphet, amelyet sokan 

Oroszország aranykorának

neveznek majd.

A háború árnyoldala – nem mindenki térhet vissza

Panina jóslata ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a háború után sem minden orosz híresség és vállalkozás térhet vissza, akik a konfliktus kirobbanásakor elhagyták az országot. 

Árulókat sehol sem kedvelnek, és ezt mindenkinek tudnia kell

– mondta.

A Kremlhez köthető jósnő szerint sok külföldi márka is visszavágyik az orosz piacra, ám nem mindegyik kap majd lehetőséget az újbóli belépésre.

 

