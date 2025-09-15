Az orosz–ukrán háború a harmadik évébe lépett, közben rakéták és drónok pusztítják az ukrán városokat, és a konfliktus egyre nagyobb aggodalmat kelt a NATO-tagállamokban is. A békéről szóló tárgyalások sorra kudarcba fulladnak, így minden szem a frontvonalra szegeződik. Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Adelina Panina, aki biztos abban, hogy Oroszország „elkerülhetetlen győzelem” felé halad - írja a Daily Star.

A háború vége láthatáron? Orosz győzelemről szól a Kreml-jóslat (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A jósnő szerint még az év vége előtt papírra kerülhet egy békemegállapodás, amely Oroszország sikerét rögzíti. Úgy véli, a „különleges katonai művelet” lezárása után az ország új korszakba léphet, amelyet sokan

Oroszország aranykorának

neveznek majd.

A háború árnyoldala – nem mindenki térhet vissza

Panina jóslata ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a háború után sem minden orosz híresség és vállalkozás térhet vissza, akik a konfliktus kirobbanásakor elhagyták az országot.

Árulókat sehol sem kedvelnek, és ezt mindenkinek tudnia kell

– mondta.

A Kremlhez köthető jósnő szerint sok külföldi márka is visszavágyik az orosz piacra, ám nem mindegyik kap majd lehetőséget az újbóli belépésre.