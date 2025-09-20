Döbbenetes vád: Oroszország lehet a felelős az európai repülőtereket megbénító kibertámadásért

Rob Jardin, a NymVPN biztonsági cég digitális vezetője szerint a támadás időzítése, közvetlenül a NATO légterét megsértő orosz MiG-31-esek után, fokozza a gyanút. Jardin hozzátette, hogy Oroszország az egyik legnagyobb hackerhálózatot működteti, korábban energia- és távközlési infrastruktúrákat is támadtak Európában. A légi közlekedés korábban is célpontja volt orosz támadásoknak, a Collins Aerospace-t 2023-ban ransomware csoport célozta meg.

Hackerek bénították meg a légi közlekedést

Az incidens komoly fennakadásokat okozott az utasoknak: hosszú sorok alakultak ki a check-in pultoknál, és sokan órákig várakoztak a beszállókártyákra. Az érintett légitársaságok és repterek részben manuálisan kezdték el a bejelentkezést és poggyászfelvételt – írta a DialyMail.

Jardin kiemelte: „A hidegháború sosem ért véget, csak a digitális infrastruktúrára költözött. A repülőterek magas profilú, nagy hatású célpontok, a működésük megzavarása nemcsak utasokat bosszant, hanem politikai nyomást is gyakorolhat egyetlen lövés nélkül.”

A brit Heathrow és a brüsszeli repterek jelenleg is részben manuális üzemmódban működnek, és a légitársaságok arra kérték az utasokat, hogy indulás előtt ellenőrizzék járataik státuszát. Más repterek, mint Frankfurt, Hamburg és Zürich nem érintettek.

Az eset a DialyMail szerint összefüggésbe hozható az orosz katonai provokációkkal: a támadás előtt három MiG-31-es repült be Észtország légterébe, ami azonnali NATO-intercepciót váltott ki. Ugyanakkor az amerikai elnök, Donald Trump, a történtek kapcsán is aggodalmát fejezte ki, és a helyzetet „nagy problémának” nevezte.