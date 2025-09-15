Veszélyben a tengeri kereskedelem: így támadnak a hackerek

Az elmúlt években a hajózási ágazat rohamosan digitalizálódott, ezzel együtt azonban sebezhetőbbé is vált. Az üzenetek eltérítésétől a műholdas helymeghatározás meghamisításáig számos módszert alkalmaznak a hackerek. A londoni HFW ügyvédi iroda tapasztalatai szerint a legtöbb ügy mögött nigériai bűnbandák, valamint államilag támogatott orosz, kínai, észak-koreai vagy iráni támadások állnak - írja a BBC.

Hackerek támadják a hajózást, a tengeri kereskedelem 80%-át bonyolító ágazat így az egyik legveszélyeztetettebb célponttá vált. Illusztráció/Unplash

Jellemző módszerek a hackerek részéről:

Zsarolóprogram: több millió dolláros váltságdíj követelése.

Helymeghatározás meghamisítása: hamis adatokkal rossz útvonalra terelik a hajót.

Adatlopás és érzékelők feltörése: pénzügyi és műszaki adatok megszerzése.

Miért ilyen sérülékeny az ágazat?

A hajók átlagosan 22 évesek, rendszereiket ritkán frissítik.

Az új műholdas kapcsolatok több belépési lehetőséget kínálnak a hackereknek.

A környezetvédelmi érzékelők és adatszolgáltatások új „hátsó kapukat” nyitnak.

Hogyan védekezik az iparág a hackerek ellen?

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2021-ben kötelezővé tette a számítógépes biztonsági előírások beépítését a hajózási biztonsági rendszerekbe. Bár a tudatosság sokat javult, a támadások száma évről évre nő: 2021-ben mindössze 10 esetet, míg tavaly már 64 támadást jegyeztek fel.

