Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Kreml sokkoló bejelentése: Oroszország háborúban áll a NATO-val

hacker

Veszélyben a tengeri kereskedelem: így támadnak a hackerek

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A globális hajózási ágazat egyre nagyobb veszélyben van a számítógépes támadások miatt. A hackerek egyre gyakrabban bénítják meg a hajózást és a kikötőket, milliós összegeket követelve.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hackertámadástengeri kereskedelem

Az elmúlt években a hajózási ágazat rohamosan digitalizálódott, ezzel együtt azonban sebezhetőbbé is vált. Az üzenetek eltérítésétől a műholdas helymeghatározás meghamisításáig számos módszert alkalmaznak a hackerek. A londoni HFW ügyvédi iroda tapasztalatai szerint a legtöbb ügy mögött nigériai bűnbandák, valamint államilag támogatott orosz, kínai, észak-koreai vagy iráni támadások állnak - írja a BBC.

Hackerek támadják a hajózást, a tengeri kereskedelem 80%-át bonyolító ágazat így az egyik legveszélyeztetettebb célponttá vált.
Hackerek támadják a hajózást, a tengeri kereskedelem 80%-át bonyolító ágazat így az egyik legveszélyeztetettebb célponttá vált. Illusztráció/Unplash

Jellemző módszerek a hackerek részéről:

  • Zsarolóprogram: több millió dolláros váltságdíj követelése.
  • Helymeghatározás meghamisítása: hamis adatokkal rossz útvonalra terelik a hajót.
  • Adatlopás és érzékelők feltörése: pénzügyi és műszaki adatok megszerzése.

Miért ilyen sérülékeny az ágazat?

  • A hajók átlagosan 22 évesek, rendszereiket ritkán frissítik.
  • Az új műholdas kapcsolatok több belépési lehetőséget kínálnak a hackereknek.
  • A környezetvédelmi érzékelők és adatszolgáltatások új „hátsó kapukat” nyitnak.

Hogyan védekezik az iparág a hackerek ellen?

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2021-ben kötelezővé tette a számítógépes biztonsági előírások beépítését a hajózási biztonsági rendszerekbe. Bár a tudatosság sokat javult, a támadások száma évről évre nő: 2021-ben mindössze 10 esetet, míg tavaly már 64 támadást jegyeztek fel.

Korábban adtunk pár tippet hogyan védekezhet a hackerek ellen itt tudja elolvasni .

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!