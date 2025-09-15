Veszélyben a tengeri kereskedelem: így támadnak a hackerek

Az elmúlt években a hajózási ágazat rohamosan digitalizálódott, ezzel együtt azonban sebezhetőbbé is vált. Az üzenetek eltérítésétől a műholdas helymeghatározás meghamisításáig számos módszert alkalmaznak a hackerek. A londoni HFW ügyvédi iroda tapasztalatai szerint a legtöbb ügy mögött nigériai bűnbandák, valamint államilag támogatott orosz, kínai, észak-koreai vagy iráni támadások állnak - írja a BBC.
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 2021-ben kötelezővé tette a számítógépes biztonsági előírások beépítését a hajózási biztonsági rendszerekbe. Bár a tudatosság sokat javult, a támadások száma évről évre nő: 2021-ben mindössze 10 esetet, míg tavaly már 64 támadást jegyeztek fel.
