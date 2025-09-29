Ez a pofonegyszerű trükk a hagymavágás során megment a könnyektől

A legtöbb ember számára a hagyma pucolása és aprítása együtt jár a könnyekkel. A hagyma vágás közben ugyanis kénes vegyületek szabadulnak fel, amelyek irritálják a szemet. Ezek a vegyületek a hagyma sejtjeiből törnek elő, amikor megsértjük a sejtfalat – minél durvábban vágunk, annál több jut a levegőbe – írja a DailyMail.

A hagyma vágás trükkje: hűtött hagyma és éles kés a könnymentes főzéshez Fotó:Illusztráció/Unplash

Séfek bevált trükkjei

Ian Sutton séf szerint a legjobb módszer az, ha a hagymát először a hűtőbe tesszük. A hideg lelassítja a könnyfakasztó anyagok felszabadulását, így a hagyma vágása sokkal kevésbé lesz kellemetlen. Emellett mindig használjunk nagyon éles kést, mert a tiszta vágások kevesebb kárt tesznek a hagymában, mint egy tompa penge. A gyökeres végét pedig hagyjuk meg, mert az tartalmazza a legtöbb kénes vegyületet – így stabilabb és kevésbé könnyezős lesz a szeletelés.

Tudományos bizonyíték a hagyma vágás hatékonyságára

A Cornell Egyetem kutatói speciális kísérleteket végeztek, amelyek során különböző pengékkel és sebességgel vágták a hagymát. Az eredmény egyértelmű volt: a lassú hagymavágás éles késsel kevesebb levet és irritáló vegyületet juttat a levegőbe. A gyors és tompa vágás viszont fokozta a szemcsípő hatást.

Matematikai megközelítés a tökéletes hagyma vágáshoz

Dr. Dylan Poulsen professzor matematikai számításokkal próbálta megtalálni az ideális vágási szöget. Szerinte, ha a késünket egy képzeletbeli pontra irányítjuk a vágódeszka alatt, a hagymadarabok egyenletesebbek lesznek. Bár ez a módszer inkább elméleti, jól mutatja, hogy a hagymavágás mögött komoly tudományos háttér is húzódhat.

