Súlyos következményei lehetnek a hajszárításnak

A hajformázás során felszabaduló vegyi anyagok és részecskék belélegzése akár olyan mértékű légszennyezést jelenthet, mint amikor valaki egy forgalmas autópályán áll. Egy amerikai kutatás szerint a hajformázás hőalapú rutinja komoly egészségügyi kockázatokat hordoz, különösen zárt térben.
Egy új kutatás riasztó eredményeket hozott: a hővel végzett hajformázás – például hajszárítás, vasalás vagy göndörítés – alatt több milliárd apró részecske kerülhet a levegőbe, amelyeket belélegezve komoly egészségügyi problémák alakulhatnak ki - írja a Newsweek.

hajformázás
Hajformázás közben veszélyes részecskék kerülhetnek a levegőbe
Fotó: Unsplash

Hajformázás veszélyei

A Purdue Egyetem tudósai kimutatták, hogy egy átlagos, 10–20 perces hajápolási rutin során a hajápoló termékek illékony vegyületei hő hatására elpárolognak és ultrafinom nanorészecskékké alakulnak. Ezek koncentrációja a belégzési zónában elérheti a köbcentiméterenkénti 10 milliárdot – ami hasonló szint, mint amivel egy forgalmas autópályán találkozhatunk.

A szakemberek szerint a hajspraykben, krémekben és szérumokban használt D5 sziloxán különösen veszélyes, mivel hő hatására még több káros részecske képződik, amelyek mélyen a tüdőbe juthatnak. Ez hosszú távon légzőszervi problémákhoz, máj- és idegrendszeri károsodásokhoz vezethet.

A kockázat különösen nagy, mert a hajformázás általában zárt, rosszul szellőző helyiségekben – például fürdőszobában – történik, közvetlenül az arc közelében.

 

