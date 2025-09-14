Súlyos következményei lehetnek a hajszárításnak

Egy új kutatás riasztó eredményeket hozott: a hővel végzett hajformázás – például hajszárítás, vasalás vagy göndörítés – alatt több milliárd apró részecske kerülhet a levegőbe, amelyeket belélegezve komoly egészségügyi problémák alakulhatnak ki - írja a Newsweek.

Hajformázás közben veszélyes részecskék kerülhetnek a levegőbe

Fotó: Unsplash

Hajformázás veszélyei

A Purdue Egyetem tudósai kimutatták, hogy egy átlagos, 10–20 perces hajápolási rutin során a hajápoló termékek illékony vegyületei hő hatására elpárolognak és ultrafinom nanorészecskékké alakulnak. Ezek koncentrációja a belégzési zónában elérheti a köbcentiméterenkénti 10 milliárdot – ami hasonló szint, mint amivel egy forgalmas autópályán találkozhatunk.

A szakemberek szerint a hajspraykben, krémekben és szérumokban használt D5 sziloxán különösen veszélyes, mivel hő hatására még több káros részecske képződik, amelyek mélyen a tüdőbe juthatnak. Ez hosszú távon légzőszervi problémákhoz, máj- és idegrendszeri károsodásokhoz vezethet.

A kockázat különösen nagy, mert a hajformázás általában zárt, rosszul szellőző helyiségekben – például fürdőszobában – történik, közvetlenül az arc közelében.