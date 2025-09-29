Brutális baleset! – Két hídnak is nekicsapódott egy hajó

Az éjszaka folyamán súlyos vízi baleset rázta meg a Trier-Saarburg járást. Egy konténerszállító hajó ütközött két hídnak, és bár tragédia szerencsére nem történt, az eset miatt komoly vizsgálat indult.

Hajó ütközött a schweichi és longuichi hidaknak (ilusztráció)

Fotó: Tom Fisk/pexels

Konténerszállító hajó ütközött a Mosel folyón

A vízirendőrség tájékoztatása szerint a baleset során előbb a schweichi, majd röviddel később a longuichi híd sérült meg. Az éjszakai ütközés következtében a szállított negyven konténer közül öt súlyosan károsodott.

Szerencsére vízbetörés és személyi sérülés nem történt, de a két közúti hidat elővigyázatosságból lezárták a kora reggeli órákban. Szakértők vizsgálják, milyen mértékű károsodást szenvedtek a szerkezetek.

A hajó holland kapitányát azonnal ellenőrizték. Az alkoholteszt nulla promillét mutatott, így a tolóhajó a Mosel folyásirányában folytathatta útját – a fedélzeten lévő összes konténerrel, köztük az öt sérülttel is.

A baleset pontos oka egyelőre ismeretlen. A hatóságok a hajó menetadatainak kiolvasását tervezik, hogy kiderüljön, mi vezetett az ütközéshez. A vízirendőrség szerint hasonló baleset gyakran hajózási hiba miatt történik, különösen sötétben, szűk vízi szakaszokon – írja a Spiegel.