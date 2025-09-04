Lebilincselő város a tengeren – elindult a világ legnagyobb óceánjáró hajója

A Royal Caribbean társaság új büszkesége, a 20 emeletes, lenyűgöző méretekkel rendelkező Star of the Seas nevű luxushajó mindenben a „leg” próbált lenni.

A Star of the Seas a világ legnagyobb óceánjáró hajója

Fotó: Royal Caribbean Group

Az óceánjáró bruttó regisztertonnája 248 663 tonna, ami a tengeri hajózásban új mércéjét jelenti. A hajó hossza 364 méter, míg a szélessége eléri a 66 métert.

A Star of the Seas-en 20 fedélzet található, hét medencével, így bőven akad felfedeznivaló odakint, meg persze odabent is, ahol a fényűzés és a pompa uralkodik. Állítólag olyan mint egy lebilincselő város. Teljes kihasználtság esetén a luxushajó akár 7600 utast is képes befogadni, de most csak 5000-en indultak el az első útra a floridai Port Canaveral kikötőjéből. A menetrendben többek között szerepel San Juan (Puerto Rico), St. Kitts, Cozumel (Mexikó), valamint a Royal Caribbean exkluzív magánszigete a Bahama-szigeteken – írja a Fox News.

A hajóút legalacsonyabb ára 951 dollár (323 ezer forint) volt személyenként, de már ezért a pénzért is valódi luxusban részesülhetnek a vendégek.

Vízi vidámparkot is találunk a fedélzeteten

Fotó: Royal Caribbean

Ez nemcsak egy hajó

„A Star of the Seas a következő merész lépést jelenti az üdülések újragondolásában. A hajó egyesíti a legjobb innovációinkat, egyedi élményeinket és a legkeresettebb úti célokat egy felejthetetlen nyaralás keretében. A Starral nemcsak egy hajót indítunk útjára ma, hanem előrelépünk azon küldetésünkben, hogy felelősségteljesen megalkossuk a világ legjobb nyaralásait minden korosztály számára” – mondta Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnöke és vezérigazgatója.

A korábbi előrejelzések szerint 2025-ben 19 millió amerikai tervez tengeri utazást, ami meghaladja a tavalyi 18,2 milliós számot. A legnépszerűbb úti cél továbbra is a Karib-térség, ahová az utasok 72%-a tart, míg 6% Alaszkát, 5% pedig a Földközi-tengert választja. Ennek alapján nem tűnik rossz döntésnek a Star of the Seas megalkotása.

Hét medence van a hajó fedélzetén

Fotó: Royal Caribbean

Stewart Chiron, amerikai hajózási szakértő a Foxnak elmondta, hogy 2025 újabb rekordév lesz. Több ember hajózott az idén, mint bármely korábbi évben. Bár az iparág fellendülőben van, Chiron szerint azért vannak kihívások is:

A geopolitikai helyzetek és az üzemanyagárak mindig aggodalomra adnak okot. A hajótársaságok azonban védelmi intézkedéseket alkalmaznak, például az óceánjárók áthelyezését, hogy biztosítsák a zavartalan utazást

