Hihetetlen felvétel: ritka orosz hajót semmisítettek meg az ukránok a Fekete-tengeren – videó

A HUR szerint a Project MPSV07 hajót nyomon követték és eltalálták, miközben felderítést végzett és őrjáratot hajtott végre a Novoroszijszk-öbölben, Oroszország Krasznodar Krai régiója közelében, ahol jelenleg a fekete-tengeri flotta állomásozik.

Az ukránok által megsemmisített orosz hajó 60 millió dollár.

Az ügynökség fekete-fehér felvételeket tett közzé, amelyeken egy légi drón eltalálja a hajó hídját.

„A támadás eredményeként az orosz hajó elektronikus hírszerző rendszerei megsemmisültek, a hajó pedig üzemképtelenné vált, és költséges javításra szorult” – közölte a HUR szeptember 11-i nyilatkozatában.

A Kyiv Independent nem tudta ellenőrizni az állításokat.

A célpontként kiválasztott hajó, amelynek becsült ára 60 millió dollár, 2015-ben került üzembe – közölte a HUR, hozzátéve, hogy öt darab működőképes hajóról tudnak, egy hatodik még építés alatt áll.

A Project MPSV07 névre keresztelt hadihajók búvárrendszerekkel, távirányítású járművekkel, oldalsó szonárral és elektronikus hírszerző berendezésekkel vannak felszerelve. Teljesítményük 4 megawatt, és a HUR szerint tengerfenék-vizsgálatra is használhatóak – írja a The Kyiv Independent.