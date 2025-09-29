Sokk a reptéren: holttest zuhant elő az utasszállító hajtóművéből

Holttestet találtak az American Airlines egyik utasszállító repülőgépének a hajtóművében vasárnap – írja az ABC News.

Holttestet találtak az American Airlines egyik utasszállító repülőgépének a hajtóművében

Fotó: Unsplash

A hajtóműbe szorult holttestet a karbantartó személyzet vette észre a járat 9 órai landolása után.

„Az emberi test több órás, mínusz 60 fokos hidegnek való kitettsége súlyos fagyást és akár végtagvesztést is okozhat, még akkor is, ha a 35 000 láb feletti teljes oxigénhiány önmagában nem vezet agyhalálhoz” – közölte John Nance repülési elemző a repülőgépen való potyautazás kapcsán, bár a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az elhunyt direkt mászott-e be a hajtóműbe, hogy ingyen utazzon.

A járat Európából érkezett, az áldozat azonosítása még zajlik.