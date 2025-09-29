Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
American Airlines

Sokk a reptéren: holttest zuhant elő az utasszállító hajtóművéből

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Holttestet találtak egy utasszállító repülőgép futóművében az Egyesült Államokban. A gépet a személyzet nézte át az észak-karolinai landolás után, ekkor fedezték fel a hajtóműbe szorult testet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
American Airlinesutasszállítóhajtóműholttest

Holttestet találtak az American Airlines egyik utasszállító repülőgépének a hajtóművében vasárnap – írja az ABC News. 

Rejtélyes haláleset, hajtóműbe szorult holttestet találtak
Holttestet találtak az American Airlines egyik utasszállító repülőgépének a hajtóművében
Fotó: Unsplash

A hajtóműbe szorult holttestet a karbantartó személyzet vette észre a járat 9 órai landolása után. 

„Az emberi test több órás, mínusz 60 fokos hidegnek való kitettsége súlyos fagyást és akár végtagvesztést is okozhat, még akkor is, ha a 35 000 láb feletti teljes oxigénhiány önmagában nem vezet agyhalálhoz” – közölte John Nance repülési elemző a repülőgépen való potyautazás kapcsán, bár a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy az elhunyt direkt mászott-e be a hajtóműbe, hogy ingyen utazzon. 

A járat Európából érkezett, az áldozat azonosítása még zajlik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!