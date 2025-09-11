Hírlevél

Gigantikus halat fogott ki egy norvég horgász, órákig küzdött vele

Egy norvég férfi számára élete egyik legnagyobb élményét hozta el a múlt hét. Sikerült kifognia egy hatalmas méretű halat Måløy partjainál. A több mint két és fél órás küzdelem nemcsak fizikailag, hanem idegileg is próbára tette a horgászt, aki korábban hivatásos halász volt.
Marcus Rostad a tengerparton, egy hétvégi kirándulás során találkozott a gigantikus méretű hallal. A makrélacsalival horogra akadt hal azonnal hatalmas erővel kezdett küzdeni, többször is megpróbált a hajó alá bújni, hogy megszabaduljon a horogról. A horgász elmondása szerint több száz méter zsinórt húzott le az orsóról, mielőtt végül sikerült a hajó mellé vezetniük.

hal, horgász
Hatalmas hal tette próbára a horgászt (A kép illusztráció!)
Fotó:  Pexels 

2,5 órát vett igénybe, mire sikerült a hajóra emelni. Olyan volt, mintha egy igazi maratont vívnánk a tengeren 

– mondta Marcus a VG-nek adott interjújában. Azt is elmondta életében nem találkozott még ekkora hallal.

A atlanti kékúszójú tonhal súlya 280 kilogramm.

A hal mint trófea és vacsora

A zsákmány mérete ugyan nem döntött országos rekordot, de így is hatalmas fogásnak számít. Marcus a hal farkát trófeaként hazavitte, hogy kiszárítva otthon díszítse vele falát. A húsból már el is fogyasztott egy darabot, amely szerinte a marhahúsra emlékeztető textúrájú, és ízben a tonhalhoz hasonlít.

Hal és életmód: több, mint hobbi

Marcus jelenleg egy élelmiszerüzemben dolgozik, de horgászszenvedélye töretlen. Mint mondja, a halászatban az a legszebb, hogy mindig tartogat izgalmakat, legyen szó kisebb zsákmányról vagy egy hatalmas fogásról. Azt is hozzátette: 

A halászat egészséges és kikapcsoló tevékenység, amelyet bárkinek jó szívvel ajánlok.

A horgászat a hazánkban is közkedvelt elfoglaltság: pár hónapja még a magyarországi harcsarekordot is megdöntötték.

 

