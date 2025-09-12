Egyre több embert végeznek ki ebben az országban filmek és sorozatok miatt

Az elmúlt években legalább hat új törvényt fogadtak el, amelyek lehetővé teszik a halálbüntetés alkalmazását, többek között a külföldi médiatartalmak, például dél-koreai vagy amerikai filmek és sorozatok megosztása miatt.

Kim Dzsongun (középen) kemény kézzel vezeti Észak-Koreát, a halálbüntetés teljesen elfogadott az országban

Fotó: AFP/KCNA/KNS

A BBC beszámolója szerint 2020-tól kezdve megszaporodtak a halálbüntetések az országban, s a nyilvános kivégzések, amelyeket főként lőszázadok hajtanak végre, hogy elrettentsék a lakosságot.

Kim Dzsongun hatalomra kerülésekor sokan remélték, hogy javul az életük, de a gazdasági helyzet és az emberi jogok az elmúlt években romlottak. A Covid-járvány alatt súlyos élelmiszerhiány volt, és a piacokat bezárták, így sokan nehéz körülmények között élnek.

Az ENSZ sem segíthet a halálra ítélteken

A Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban továbbra is működnek a politikai fogolytáborok, ahol embertelen körülmények között tartanak fogva személyeket, akiket rendszeresen bántalmaznak. Az ENSZ felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vizsgálják ki az emberi jogi visszaéléseket, de Kína és Oroszország vétója miatt eddig nem született nemzetközi fellépés. Észak-Koreát arra kérik, hogy szüntesse be a halálbüntetést és a politikai fogolytáborokat, és kezdje el oktatni polgárait az emberi jogokról. Az ENSZ ajánlása persze süket fülekre talál Phenjanban, a kivégzések ugyanúgy folytatódnak.