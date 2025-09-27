Pokoli gyilkosság Texasban, halálbüntetésre ítélték a nőgyilkost

Halálbüntetésre ítéltek egy texasi férfit, aki megölte volt barátnőjét, miután a nő megpróbált elmenekülni előle – közli a Law & Crime.

Halálbüntetést kap a volt párját kegyetlenül meggyilkoló férfi

A Tarrant megyei főügyészség hétfőn jelentette be, hogy halálbüntetést szabnak ki a 28 éves Valerian O'Steenre a 26 éves Marissa Grimes 2022-es meggyilkolásáért.

Marissa Grimes 2022. február 12-én tűnt el, miután átment volt párjához, hogy elbúcsúzzon tőle költözése előtt. Az egyik szomszéd látta, hogy a férfi fegyverrel fenyegeti meg Marissát, akinek ezután nyoma veszett.

A kétgyermekes anya eltűnését családja jelentette.

Február 22-én a rendőrség házkutatást tartott O'Steen otthonában, és a padló alá rejtve megtalálták Grimes holttestét pokrócokba csavarva.

Az orvosszakértő később megállapította, hogy a nő halálát a fejére mért ütés okozta, de a testén számos zúzódás, törött csont és horzsolásnyom volt, ami dulakodásra utal.

A nyomozás során kiderült, hogy O'Steen korábban is bántalmazta Grimes-t. Januárban fenyegette meg őt, és több napig fogva tartotta házában, míg végül sikerült SMS-ben értesítenie apját, ami rendőri beavatkozást eredményezett. O'Steent letartóztatták, és házi őrizetbe helyezték, GPS nyomkövetőt kapott, és távoltartási végzést rendeltek el ellene.

Az ügyészség hétfőn a legszigorúbb büntetést, halálbüntetést szabott ki O'Steenre a különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság miatt, ami kapcsán később sem mutatott megbánást.