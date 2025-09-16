Brutálisan lefejezték egy orosz vállalat vezetőjét

A FOCUS online mellett orosz médiumok beszámolói szerint Alekszej Szinyicin, a K-Potash Service vezérigazgatója holtan került elő Kalinyingrád közelében. A beszámolók szerint testét egy híd alatt találták meg, brutális körülmények között: a férfit lefejezték, és egy vontatókötél volt hozzáerősítve. Ez a haláleset a sorban már a tizenkilencedik, amely az ukrajnai háború kezdete óta megrázta az orosz elit világát. Számos korábbi áldozat szintén olaj-, gáz- vagy bányászati óriáscégekkel állt kapcsolatban, köztük a Lukoil, a Gazprom és az Uralkali vezetőivel.
Nem Szinyicin az egyetlen, akinek gyanús körülmények között ért véget az élete. Az elmúlt hónapokban több ismert üzletember és politikus halt meg homályos körülmények között.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov akkor úgy fogalmazott:
Ez normális embereket is megráz, és természetesen minket is sokkolt.
Szakértők szerint Alekszej Szinyicin brutális halála, akit lefejeztek és testét közszemlére tették, nem pusztán egy bűncselekmény. Egyre több elemző látja úgy, hogy ezek a halálesetek a belső hatalmi harcok, megtorlások és tisztogatások részét képezhetik. A félelem légköre mind erősebben uralkodik el az orosz politikai és gazdasági elitben.
