Brutálisan lefejezték egy orosz vállalat vezetőjét

A FOCUS online mellett orosz médiumok beszámolói szerint Alekszej Szinyicin, a K-Potash Service vezérigazgatója holtan került elő Kalinyingrád közelében. A beszámolók szerint testét egy híd alatt találták meg, brutális körülmények között: a férfit lefejezték, és egy vontatókötél volt hozzáerősítve. Ez a haláleset a sorban már a tizenkilencedik, amely az ukrajnai háború kezdete óta megrázta az orosz elit világát. Számos korábbi áldozat szintén olaj-, gáz- vagy bányászati óriáscégekkel állt kapcsolatban, köztük a Lukoil, a Gazprom és az Uralkali vezetőivel.

Brutális gyilkosság Oroszországban: ez a 19. rejtélyes haláleset a háború kitörése óta

Fotó: STRINGER / AFP

Újabb rejtélyes halálesetek az orosz elitben

Nem Szinyicin az egyetlen, akinek gyanús körülmények között ért véget az élete. Az elmúlt hónapokban több ismert üzletember és politikus halt meg homályos körülmények között.

Dmitrij Oszipov, az Uralkali vezérigazgatója és Mihail Kenin, a Samolet alapítója szintén váratlanul hunytak el.

Az orosz biztonsági szolgálat, az FSB egyik tisztjét, Vlagyimir Fescsenkót januárban találták holtan egy minisztériumi épületben.

Roman Starovojt, Kurszk volt kormányzója, akit korrupciós vádak miatt menesztettek, idén nyáron hunyt el, állítólag saját fegyverével vetett véget életének.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov akkor úgy fogalmazott:

Ez normális embereket is megráz, és természetesen minket is sokkolt.

A hatalmi harc árnyékában

Szakértők szerint Alekszej Szinyicin brutális halála, akit lefejeztek és testét közszemlére tették, nem pusztán egy bűncselekmény. Egyre több elemző látja úgy, hogy ezek a halálesetek a belső hatalmi harcok, megtorlások és tisztogatások részét képezhetik. A félelem légköre mind erősebben uralkodik el az orosz politikai és gazdasági elitben.

Nem csak politikai áldozatok szed az utóbbi időszak Oroszországban: nem olyan régen egy sportolót végeztek ki a nyílt utcán. Az Origo.hu felületén elolvashatja a részleteket.