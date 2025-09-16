Brutálisan lefejezték egy orosz vállalat vezetőjét

Hírlevél

Rejtélyes haláleset rázta meg Oroszországot: egy ismert üzletembert lefejeztek, holttestét Kalinyingrádnál találták meg. Ez már a 19. gyanús haláleset az orosz gazdasági és politikai elit köreiből az ukrajnai háború kezdete óta.
A FOCUS online mellett orosz médiumok beszámolói szerint Alekszej Szinyicin, a K-Potash Service vezérigazgatója holtan került elő Kalinyingrád közelében. A beszámolók szerint testét egy híd alatt találták meg, brutális körülmények között: a férfit lefejezték, és egy vontatókötél volt hozzáerősítve. Ez a haláleset a sorban már a tizenkilencedik, amely az ukrajnai háború kezdete óta megrázta az orosz elit világát. Számos korábbi áldozat szintén olaj-, gáz- vagy bányászati óriáscégekkel állt kapcsolatban, köztük a Lukoil, a Gazprom és az Uralkali vezetőivel.

haláleset - Russian police guards at a self-murder scene at a parking slot in the town of Odintsovo outside Moscow on July 7, 2025. Russia's former transport minister Roman Starovoyt killed himself, Moscow announced on July 7, 2025, hours after the Kremlin said President Vladimir Putin had fired him. Starovoyt, 53, had been Russia's transport minister for a year and was previously the governor of the border Kursk region, where Russia had battled a Ukrainian incursion. (Photo by AFP)
Brutális gyilkosság Oroszországban: ez a 19. rejtélyes haláleset a háború kitörése óta
Fotó: STRINGER / AFP

Újabb rejtélyes halálesetek az orosz elitben

Nem Szinyicin az egyetlen, akinek gyanús körülmények között ért véget az élete. Az elmúlt hónapokban több ismert üzletember és politikus halt meg homályos körülmények között.

  • Dmitrij Oszipov, az Uralkali vezérigazgatója és Mihail Kenin, a Samolet alapítója szintén váratlanul hunytak el.
  • Az orosz biztonsági szolgálat, az FSB egyik tisztjét, Vlagyimir Fescsenkót januárban találták holtan egy minisztériumi épületben.
  • Roman Starovojt, Kurszk volt kormányzója, akit korrupciós vádak miatt menesztettek, idén nyáron hunyt el, állítólag saját fegyverével vetett véget életének.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov akkor úgy fogalmazott: 

Ez normális embereket is megráz, és természetesen minket is sokkolt.

A hatalmi harc árnyékában

Szakértők szerint Alekszej Szinyicin brutális halála, akit lefejeztek és testét közszemlére tették, nem pusztán egy bűncselekmény. Egyre több elemző látja úgy, hogy ezek a halálesetek a belső hatalmi harcok, megtorlások és tisztogatások részét képezhetik. A félelem légköre mind erősebben uralkodik el az orosz politikai és gazdasági elitben.

Nem csak politikai áldozatok szed az utóbbi időszak Oroszországban: nem olyan régen egy sportolót végeztek ki a nyílt utcán. Az Origo.hu felületén elolvashatja a részleteket.

