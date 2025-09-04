Halálos parazita terjed – ezekre a tünetekre mindenképp figyeljen!

A triatominák, közismertebb nevükön csókospoloskák, az emberek, háziállatok és vadon élő állatok vérével táplálkoznak. Nevüket onnan kapták, hogy előszeretettel csípnek az arcon – különösen a száj és a szem környékén – írja a NY Post. A bogarak ürülékében élő Trypanosoma cruzi nevű halálos parazita a harapás helyén jut be a szervezetbe, de vérátömlesztéssel, szervadományozással vagy terhesség alatt is átadható.

A csókospoloska által terjesztett halálos parazita 32 amerikai államban jelent meg.

Fotó: Twitter/@Independent

A halálos parazita alattomos terjedése

Világszerte több mint 7 millió ember hordozza a kórokozót, és évente legalább 10 ezer halálesetet okoz. Az Egyesült Államokban körülbelül 300 ezer fertőzött lehet, többségük anélkül, hogy tudna róla.

A fertőzés kezdeti, akut szakaszában sokan semmilyen tünetet nem észlelnek. Ha mégis, láz, fáradtság, fejfájás, hányás és szemduzzanat jelentkezhet. A valódi veszély azonban évtizedekkel később, a krónikus szakaszban jön: a betegek egyharmadánál súlyos szívproblémák, másoknál életveszélyes emésztési gondok lépnek fel.

Arritmiák, szívelégtelenség, hirtelen halál – mindez a halálos parazita hosszú távú hatásainak következménye lehet.

Van gyógymód, de ritkán időben kapják el

A Chagas-kór az első hetekben még gyógyszerrel kezelhető, ám a legtöbb ember ekkor még nem tudja, hogy fertőzött. Mire kiderül, sokaknál már csak a tünetek enyhítése lehetséges – pacemaker, szívműtét vagy akár szervátültetés árán.

Szakértők szerint a betegség rendkívül aluldiagnosztizált, és sok életet lehetne megmenteni, ha rendszeresen szűrnék.