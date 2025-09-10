Ezért ne szedjen omega-3 kapszulát a vérhígító mellé

A halálos reakció kialakulásának kockázata akkor nő meg, ha a betegek például K-vitamint, omega-3 kapszulát vagy orbáncfüvet szednek a gyógyszer mellé. A British Heart Foundation szakértője, Victoria Taylor szerint ezek a kiegészítők befolyásolhatják a warfarin hatását: vagy gyengítik, vagy túlerősítik, így a páciens vagy vérrögök, vagy életveszélyes belső vérzés kockázatának van kitéve – írja a Daily Mail.

A warfarin és bizonyos étrend-kiegészítők kombinációja akár halálos reakciót is okozhat – figyelmeztetnek a szakértők.

Fotó: unsplash

Mi okozza a halálos reakciót?

A K-vitamin fokozza a vér alvadási képességét, ezzel csökkentve a warfarin hatékonyságát, míg az omega-3 olaj éppen a gyógyszerrel azonos módon hígítja a vért – így együtt szedve kontrollálhatatlan vérzést idézhetnek elő. Az orbáncfű pedig teljesen felboríthatja a gyógyszer hatásmechanizmusát, ezért a szakértők egyértelműen tiltják a használatát.

Taylor figyelmeztet: sokan azt hiszik, hogy a vitaminok és étrend-kiegészítők csak jót tehetnek, pedig a túl sok vitamin is káros lehet. „Több nem mindig jobb” – hangsúlyozta.

Mit tehetnek a betegek?

Az orvosok szerint a warfarint szedőknek nem kell teljesen elhagyniuk a K-vitaminban gazdag ételeket, mint például a zöld leveles zöldségeket vagy az olívaolajat, de fontos, hogy az étrendjükben ezek mennyisége állandó legyen. A hirtelen változások ugyanis felborítják a véralvadás egyensúlyát.

Az egyetlen étrend-kiegészítő, amit általánosan ajánlanak, a D-vitamin – különösen az őszi és téli hónapokban. Minden más esetben a legfontosabb tanács: konzultáljunk a kezelőorvosunkkal, mielőtt bármit elkezdünk szedni.