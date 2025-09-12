Halálra gázolt egy gyereket egy 18 éves sofőr – szándékosan tette

Szándékos emberölés gyanújával vett őrizetbe a német rendőrség egy 18 éves sofőrt, aki a gyanú szerint autójával üldözőbe vett egy 12 éves biciklistát, majd halálra gázolta. A tragédia a Stuttgarttól északra fekvő Niedernhallban történt – írja a Spiegel.
A hatóságok tájékoztatása szerint a fiatal férfi csütörtök este egy 16 éves barátjával tartózkodott egy parkolóban, ahol összevesztek két kisfiúval. A 12 és 13 éves gyerek biciklivel és rollerrel próbált elmenekülni, azonban az idősebbek autóba ültek, és üldözőbe vették őket.
A 12 éves biciklis fiút a rendőrség közlése szerint elütötték, és a helyszínen életét vesztette. A 13 éves társának sikerült elmenekülnie, ő nem sérült meg.
A nyomozók egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan mi váltotta ki a veszekedést, illetve a fiatalok ismerték-e egymást korábban. A rendőrség szándékos emberölés gyanújával indított eljárást a 18 éves sofőr ellen.