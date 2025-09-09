Rejtélyes haláleset az egyik legrégebbi futballklub stadionjának parkolójában

A haláleset szombaton történt angliai Hitchin városát, amikor két férfi tragikus körülmények között meghalt Anglia egyik legrégebbi futballklubjának parkolójában. A rejtélyes baleset során üveglapok pakolása közben történt a tragédia. A klub híres futballistákat adott a Premier League-nek, mint Kevin Phillips vagy Jack Wilshere. Most azonban gyászos esemény miatt került a hírek középpontjába.

Rejtélyes haláleset rázta meg Anglia egy városkáját

Fotó: Unsplash

Rejtélyes haláleset a stadionnál

A hertfordshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a férfiak üveglapokat pakoltak le egy teherautóról, amikor a szerencsétlenség bekövetkezett. A pontos körülmények egyelőre tisztázatlanok, de a baleset olyan súlyos volt, hogy a két férfi a helyszínen életét vesztette.

Valódi rejtélyre vágyik? Itt egy rejtélyes haláleset az amerikai vadonban.

A mentőszolgálatokat délután 2 órakor riasztották, de már nem tudtak segíteni a szerencsétlenül járt férfiakon. Egy harmadik sérültet a helyszínen láttak el.

A hatóságok vizsgálják, hogyan következhetett be a baleset. Egy rendőrségi szóvivő megerősítette: az üveglapok pakolása közben történt a tragédia, de részleteket egyelőre nem közöltek. A hozzátartozókat értesítették, és rendőrségi támogatást kapnak – számol be a The Sun című lap.