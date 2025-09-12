Igazi horrorsztori: egy évig rejtegette halott anyját, aki már mumifikálódott

A halott Francesca Pettinato, aki több mint 100 éves volt, holttestét egy évig rejtegette lánya, P. B. a lakásukban.

A halott nőt látványán a rendőrök is megdöbbentek - Fotó: BASTIEN ANDRE / Hans Lucas

A horrorsztorira akkor derült fény, amikor a szomszédok ismételten jelezték a hatóságoknak a lakásból áradó erős bűzt.

A rendőrök először tavaly nyáron kaptak értesítést a furcsa szagokról. Azonban akkor még nem találtak elég okot a nyomozásra.

Az idén szeptemberben, miután a szomszédok ismételten jelezték a problémát, a rendőrök a tűzoltók közreműködésével bementetek az ingatlanba. A lakásban valóban erős bűz terjengett, és megtalálták a mumifikálódott halott nyugdíjast. A több mint százéves idős asszony halálát követően lánya, P. B. úgy döntött, hogy elrejti a testet a saját ágyában, takarók alá rejtve – írja a Corriere della Sera.

Pszichiátrián kezelik a halott nő lányát

A lakók elmondása szerint a bergamói Pettinato család rendkívül visszahúzódó életet élt. Ritkán találkoztak velük, és ha mégis, akkor is csak rövid beszélgetéseket folytattak. Az egyik szomszéd így nyilatkozott:

Nem láttunk senkit, nem hallottunk semmit. Olyan volt, mintha nem is léteznének

– mondta.

Az idős nővel már hosszú ideje nem találkoztak, és a lánya sem válaszolt a vele kapcsolatos kérdésekre.

A halott asszony gyermeke azóta pszichiátriai kezelésre szorul, és a hatóságok vizsgálják, hogy az eset mögött milyen okok állnak.

Egyelőre nem egyértelmű, hogy bűncselekmény történt-e, vagy természetes halálról van szó.

Az ügy rámutat a társadalmi elszigeteltség veszélyeire, valamint arra, milyen fontos a figyelem és az összetartás a közösségekben. A történet sokakat elgondolkodtatott arról, hogyan lehet egy ember ilyen hosszú ideig egyedül, segítség nélkül, és milyen jelek mutathatják, hogy valaki bajban van, még akkor is, ha elsőre semmi sem tűnik szokatlannak.