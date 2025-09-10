Feszültség a palotában: Harry látogatása új botrányt robbantott ki

Hírlevél

Harry herceg másfél év után ismét találkozott édesapjával, III. Károly királlyal. A Clarence House-ban történt látogatás új fejezetet nyithat a királyi család megromlott kapcsolataiban. Bár a palota nem erősítette meg a találkozót, a jelek arra utalnak, hogy az uralkodó és fia, Harry most először ülhetett le beszélgetni hosszú idő után.
Kertész Róbert, az MTI tudósítója jelenti, több mint másfél év óta először meglátogatta édesapját, III. Károly királyt Harry herceg, aki évekkel ezelőtt gyakorlatilag megszakította a kapcsolatot családjával és Amerikába költözött.

Harry LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 10: Prince Harry, the Duke of Sussex, leaves The Royal British Legion Centre for Blast Injury Studies at Imperial College London in London, United Kingdom on September 10, 2025. Prince Harry is visiting the United Kingdom on a four-day trip conducting a series of charitable engagements, five years after stepping back as a senior member of the British Royal Family. Wiktor Szymanowicz / Anadolu (Photo by Wiktor Szymanowicz / Anadolu via AFP)
Harry és Károly király kapcsolata évek óta feszült, a mostani látogatás fordulatot hozhat
Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

Harry herceg londoni látogatása találgatásokat keltett

Harry, Sussex hercege, a brit uralkodó és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, aki a hét eleje óta tartózkodik Londonban, szerdán a Clarence House-ba, Károly első számú londoni rezidenciájára hajtatott. 
Sem az udvar, sem Harry képviselői nem erősítették meg a herceg és a király személyes találkozóját, de nem sokkal Harry érkezése előtt III. Károly is visszautazott Londonba nyári rezidenciájáról, a skóciai Balmoralból, ahol hagyományszerűen októberig tartózkodik, és szerdán ő is a Clarence House-ba hajtatott.

Harry és Károly legutóbb tavaly februárban találkozott személyesen, amikor az udvar bejelentette, hogy a királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak és az uralkodó kezelésben részesül. A herceg a bejelentés után Londonba repült és meglátogatta édesapját, de röviddel később visszautazott kaliforniai otthonába. Harry azóta is többször járt Londonban, de egyik alkalommal sem találkozott Károllyal.

A herceg ugyanakkor májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, kijelentve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel "semmi értelme a további viaskodásnak".

Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának "mennyi ideje van hátra". Harry és amerikai felesége, Meghan hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is rendkívül feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg két éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.


 

 

