Harry herceg sírva fakadt – kiszivárogtak a részletek az elhidegült apjával való találkozójáról

Harry herceg szeptember 10-én, 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal. A Clarence House-ban zajlott 53 perces beszélgetés több megható mozzanatot hozott, de a teljes kibékülés még nem történt meg. Harry egy bekeretezett családi fényképet adott át, amelyen felesége, Meghan és gyermekeik, Archie és Lilibet láthatók - írja a PageSix.

Harry herceg és Károly király 53 perces londoni találkozóján megható pillanatok zajlottak, ölelés és családi fotó is előkerült. Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Megható pillanatok Harry herceg és Károly király találkozóján

A király születésnapi ajándékkal fogadta fiát, aki pár nappal később ünnepelte 41. születésnapját. A találkozót puszi az arcra, rövid teázás és családias hangulat kísérte, majd Harry távozott, hogy részt vegyen az Invictus Játékok rendezvényén.

Bár sokan remélték, hogy Harry részben visszatérhet a királyi feladatokhoz, Károly egyértelműen jelezte: nincs helye „félig bent, félig kint” szerepnek. Harry és Meghan továbbra is Kaliforniában élnek, távol a mindennapi udvari kötelezettségektől.

Bennfentesek szerint a találkozó során ölelés és könnyek is voltak. Harry elérzékenyült, amikor újra átölelhette édesapját. A herceg videókat is mutatott gyermekeiről, akiket a király utoljára 2022-ben láthatott.

A király állítólag „nyitva hagyja az ajtót” a következő találkozókra, Harry pedig nem kíván visszatérni a hivatalos feladatokhoz – csak a családi kapcsolatot szeretné erősíteni. Látogatása során még nagymamája, Erzsébet királynő sírját is felkereste.

