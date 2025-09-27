Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Katasztrófa fenyeget: orosz nukleáris tengeralattjáró sodródik a robbanás felé

Károly

Harry herceg sírva fakadt – kiszivárogtak a részletek az elhidegült apjával való találkozójáról

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A királyi család tagjai közötti feszültség ellenére ismét sor került egy személyes beszélgetésre Londonban. Harry herceg 53 perces találkozón ült le édesapjával, Károly királlyal, ahol könnyek, ölelések és egy családi fotó is előkerült.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KárolyHarry hercegtalálkozás

Harry herceg szeptember 10-én, 19 hónap elteltével ismét találkozott édesapjával, Károly királlyal. A Clarence House-ban zajlott 53 perces beszélgetés több megható mozzanatot hozott, de a teljes kibékülés még nem történt meg. Harry egy bekeretezett családi fényképet adott át, amelyen felesége, Meghan és gyermekeik, Archie és Lilibet láthatók - írja a PageSix.

Harry herceg és Károly király 53 perces londoni találkozóján megható pillanatok zajlottak, ölelés és családi fotó is előkerült.
Harry herceg és Károly király 53 perces londoni találkozóján megható pillanatok zajlottak, ölelés és családi fotó is előkerült. Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Megható pillanatok Harry herceg és Károly király találkozóján

A király születésnapi ajándékkal fogadta fiát, aki pár nappal később ünnepelte 41. születésnapját. A találkozót puszi az arcra, rövid teázás és családias hangulat kísérte, majd Harry távozott, hogy részt vegyen az Invictus Játékok rendezvényén.

Bár sokan remélték, hogy Harry részben visszatérhet a királyi feladatokhoz, Károly egyértelműen jelezte: nincs helye „félig bent, félig kint” szerepnek. Harry és Meghan továbbra is Kaliforniában élnek, távol a mindennapi udvari kötelezettségektől.

Bennfentesek szerint a találkozó során ölelés és könnyek is voltak. Harry elérzékenyült, amikor újra átölelhette édesapját. A herceg videókat is mutatott gyermekeiről, akiket a király utoljára 2022-ben láthatott.

A király állítólag „nyitva hagyja az ajtót” a következő találkozókra, Harry pedig nem kíván visszatérni a hivatalos feladatokhoz – csak a családi kapcsolatot szeretné erősíteni. Látogatása során még nagymamája, Erzsébet királynő sírját is felkereste.

További információkért kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!