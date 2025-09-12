Harry szidta az Egyesült Királyság biztonságát, most meg háborús övezetbe pózol

Harry herceg ukrajnai látogatása kritikákat váltott ki Nagy-Britanniában, egyesek képmutatónak nevezik azért, mert azt állította, hogy az Egyesült Királyság nem biztonságos, miközben nyilvánosan egy aktív háborús övezetbe utazott.

Harry herceg most Ukrajnában támogatja a veteránokat

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / NurPhoto

A 40 éves sussexi herceget az ukrán kormány hívta meg Kijevbe, hogy támogassa a veteránokat az általa alapított Invictus Games Foundationon keresztül. Az út során találkozott 200 veteránnal, ellátogatott az Ukrán Második Világháborús Történelmi Múzeumba, valamint Ukrajna miniszterelnökével, Julija Szviredenkóval is találkozott – írja a The Sun.

Harryt pert vesztett

Egy nemrégiben zajló jogi perben a herceg azt állította, hogy Nagy-Britannia nem biztonságos a családja számára az adófizetők által finanszírozott rendőri védelem nélkül, de ezt a brit bíróság elutasította. A királyi szakértő és életrajzíró, Hugo Vickers elismerte Harry jótékonysági munkáját, ugyanakkor megkérdőjelezte a biztonsági aggályok következetességét, rámutatva, hogy míg az Egyesült Királyságban biztonsági kockázatokról beszél, önként egy háborús övezetbe utazott. Szerinte ez a látogatás egy sor kérdést felvet, amelyek Harry bonyolult kapcsolatát mutatják az Egyesült Királysággal és a királyi családdal. Nemrégiben tért vissza Londonba egy rövid találkozóra Károly királlyal, amely az első személyes találkozójuk volt 19 hónap után. Annak ellenére, hogy ez a találkozó megtörtént, Harry kapcsolata más családtagokkal, főleg a testvérével, Vilmossal továbbra is feszültségekkel terhelt, és nyilvános megjelenései továbbra is nagy médiavisszhangot kapnak.