Durva fordulat: már le is esett az első hó – videó

Szeptember 29-én az időjárás váratlanul téliesre fordult: megérkezett az első havazás, amely hegyvidéki területeken több útszakaszt is érintett. A hirtelen jött hideg nemcsak a természetet, hanem az utakon dolgozó szakembereket is próbára tette.

Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat Romániában (illusztráció)

Fotó: Lisa from Pexels

Havazás bénította meg a hegyvidéki utakat

A szeptember 29-i reggel meglepetést tartogatott: lehullott az idei első hó a romániai hegyvidék több térségében. A Transzfogarasi út környékén a hőmérséklet hirtelen visszaesett, és a táj rövid idő alatt hólepellel borult be. A román Országos Meteorológiai Szolgálat eközben figyelmeztetést adott ki hidegre és esőre, amely szeptember 29. és október 2. között marad érvényben.

A Bâlea-tónál a Brassói Regionális Út- és Hídigazgatóság munkatársai azonnal munkához láttak: hóekékkel és csúszásgátló anyagokkal készültek a jegesedés megelőzésére. Bár a friss hó egyelőre nem okozott fennakadást, a hatóságok jelezték, hogy a következő napokban a körülmények romolhatnak, ezért folyamatosan beavatkoznak.

Látványos képeken a Japánt teljesen megbénító hóvihar

Nemcsak a Transzfogarasi úton, hanem a Transzalpina útvonalán is megjelent a hó, ahol Rânca és Obârșia Lotrului között hóeltakarító gépek dolgoztak.

Az előrejelzések szerint a 1700 méter feletti területeken akár 5–10 centiméteres hóréteg is kialakulhat – írja a Romania-insider.com.