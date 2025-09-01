Nincs több remény: halálra fagyott a hegymászó

Nagovizina augusztus 12-én elérte a 7439 méteres hegycsúcsot, amellyel néhai férjének akart emléket állítani – ő 2021-ben ugyanitt vesztette életét. Ám a diadalból percek alatt tragédia lett: az ereszkedés közben egyik társa magával sodorta, a hegymászó pedig lezuhant és eltörte a lábát.
Társa elsősegélyben részesítette, majd segítségért indult, ám a hegy embertelen körülményei gyorsan pokollá változtatták a mentőakciót.
Néhány nappal később két tapasztalt alpinista, a német Günter Sigmund és az olasz Luca Sinigaglia érte el a súlyosan sérült nőt, élelmet és hálózsákot adtak neki. De ők is bajba kerültek: Sinigagliánál életveszélyes magaslati tüdőödéma lépett fel, majd súlyos fagyási sérülések után meghalt a hegyen. Sigmundnak sikerült lejutnia, de a nő továbbra is csapdába esett a 6000 méteres magasságban.
Még egy helikopteres akciót is megkíséreltek, ám a gép turbulenciába került és kényszerleszállást hajtott végre – a fedélzet három tagja megsérült.
Augusztus 19-én egy drónfelvétel még rögzítette, ahogy a hegymászó kinyújtja a kezét a szél tépte sátorból – ez volt az utolsó életjele. Azóta azonban mínusz 30 fokos hideg, orkánerejű szél és lavinaveszély uralja a hegyet. Szakértők kimondták: a mentés lehetetlen, a nő biztosan életét vesztette.
A Pik Pobeda a világ egyik legveszélyesebb hegye: eddig már több mint 70 hegymászó halt meg rajta, a testek fele ma is ott fekszik a jég fogságában. A hegy halálozási aránya 7,8 százalék – az egyik legmagasabb a hétezres csúcsok között.