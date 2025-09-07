Hírlevél

Rendkívüli

A magyar hoki hőse megmentette a gyerekek életét

tragédia

Földbe csapódott és kigyulladt a helikopter, senki sem élte túl a sokkoló balesetet

Lezuhant és kigyulladt egy helikopter Minnesota államban a hétvégén. A fedélzeten senki sem élte túl a tragédiát, a helikopterbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Lezuhant és kigyulladt egy helikopter Minneapolis közelében, Lakeville térségében szombat délután – írja a New York Post

Fotó: Unsplash

A rendőrség megerősítette, hogy a szerencsétlenséget senki sem élte túl, azt egyelőre még nem közölték, hogy pontosan hány ember tartózkodott a fedélzeten. 

A Robinson R66 típusú gép – amely a pilótát és legfeljebb négy utast tud szállítani – alig 8 perccel a felszállás után ismeretlen körülmények között lezuhant. 

„Az előzetes információk szerint a helikopter ismeretlen körülmények között zuhant le, majd a becsapódást követően tűz ütött ki a fedélzeten”

– közölte az amerikai Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB). 

Egyelőre azt sem tudni, hogy a pilóta adott-e le vészjelzést a tragédia előtt, a baleset körülményeit az NTSB és a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közösen vizsgálja. 

 

 

