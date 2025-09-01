Halálos helikopter-baleset történt, katonai gép zuhant le

Tragédiával végződött egy rutinrepülés Pakisztánban. A helikopter-baleset az ország északi részén történt, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl az ütközést.

Helikopter-baleset Pakisztánban Fotó: BANARAS KHAN / AFP

Pak Army helicopter crashed on Monday morning in the village of Hudur, Thor Valley, District Diamer. According to GB govt Spokesman Faizullah Faraq, the accident occurred during landing due to a technical fault, resulting in the martyrdom of two pilots and three crew members. pic.twitter.com/ZVQyClPOaY — Reevnat Demha (@Mountain_Man007) September 1, 2025

Pakisztán északi részén, a hegyvidéki Gilgit-Baltisztán régióban hétfőn lezuhant egy katonai helikopter – közölte Faizullah Farak kormányszóvivő.

A helikopterbaleset során mind az öt fedélzeten tartózkodó – két pilóta és három technikus – életét vesztette.

A gép rutinrepülés közben szenvedett műszaki hibát, majd kigyulladt a földet éréskor.

Vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit

A baleset pontos okait jelenleg is vizsgálják a hatóságok. A szóvivő közlése szerint egyértelműen műszaki problémára utalnak az eddigi jelek, de további részleteket nem árult el.

Ez már nem az első hasonló eset: Pakisztánban nem ritkák a helikopter-balesetek, különösen a nehezen megközelíthető, hegyvidéki területeken.

Sorozatos tragédiák:

2025 augusztusában egy másik katonai helikopter zuhant le az árvíz sújtotta Bajaur régióban. Az akkor segélyszállítmányt szállító gép rossz időjárási viszonyok között csapódott a földbe, szintén öt halálos áldozatot követelve.

2024 szeptemberében hat ember halt meg, amikor egy helikopter motorhiba miatt lezuhant az ország északnyugati részén.

