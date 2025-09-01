Hírlevél

Rendkívüli

helikopter-baleset

Halálos helikopter-baleset történt, katonai gép zuhant le

1 órája
Rutinrepülés közben szenvedett tragikus balesetet egy katonai helikopter Pakisztánban. A helikopter-baleset az északi Gilgit-Baltisztán régióban történt, ahol a gép műszaki hiba miatt zuhant le és kigyulladt – mind az öt fedélzeten tartózkodó életét vesztette.
helikopter-balesetpakisztáni hadseregkatasztrófa

Tragédiával végződött egy rutinrepülés Pakisztánban. A helikopter-baleset az ország északi részén történt, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl az ütközést.

Helikopter-baleset Pakisztánban
Helikopter-baleset Pakisztánban Fotó: BANARAS KHAN / AFP

Pakisztán északi részén, a hegyvidéki Gilgit-Baltisztán régióban hétfőn lezuhant egy katonai helikopter – közölte Faizullah Farak kormányszóvivő. 

A helikopterbaleset során mind az öt fedélzeten tartózkodó – két pilóta és három technikus – életét vesztette.

 A gép rutinrepülés közben szenvedett műszaki hibát, majd kigyulladt a földet éréskor.

Vizsgálják a helikopter-baleset körülményeit

A baleset pontos okait jelenleg is vizsgálják a hatóságok. A szóvivő közlése szerint egyértelműen műszaki problémára utalnak az eddigi jelek, de további részleteket nem árult el.

Ez már nem az első hasonló eset: Pakisztánban nem ritkák a helikopter-balesetek, különösen a nehezen megközelíthető, hegyvidéki területeken.

Sorozatos tragédiák:

  • 2025 augusztusában egy másik katonai helikopter zuhant le az árvíz sújtotta Bajaur régióban. Az akkor segélyszállítmányt szállító gép rossz időjárási viszonyok között csapódott a földbe, szintén öt halálos áldozatot követelve.
  • 2024 szeptemberében hat ember halt meg, amikor egy helikopter motorhiba miatt lezuhant az ország északnyugati részén.

Korábban már beszámoltunk arról is, amikor egy indiai helikopter zuhant le.

 

