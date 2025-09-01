Halálos helikopter-baleset történt, katonai gép zuhant le

Tragédiával végződött egy rutinrepülés Pakisztánban. A helikopter-baleset az ország északi részén történt, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl az ütközést.
Pakisztán északi részén, a hegyvidéki Gilgit-Baltisztán régióban hétfőn lezuhant egy katonai helikopter – közölte Faizullah Farak kormányszóvivő.
A helikopterbaleset során mind az öt fedélzeten tartózkodó – két pilóta és három technikus – életét vesztette.
A gép rutinrepülés közben szenvedett műszaki hibát, majd kigyulladt a földet éréskor.
A baleset pontos okait jelenleg is vizsgálják a hatóságok. A szóvivő közlése szerint egyértelműen műszaki problémára utalnak az eddigi jelek, de további részleteket nem árult el.
Ez már nem az első hasonló eset: Pakisztánban nem ritkák a helikopter-balesetek, különösen a nehezen megközelíthető, hegyvidéki területeken.
Sorozatos tragédiák:
