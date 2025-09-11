Lezuhant egy helikopter Oroszországban

Az első jelentések szerint senki sem sérült meg, és a gép sem szenvedett komoly károkat. A helikopter tulajdonosa a hírek szerint a Lukoil vállalat – írja a Kommentstar.ru.

23 ember tartózkodott a helikopteren

Fotó: Unsplash

A kényszerleszállást a hatóságok „kemény landolásként” írták le. Egyes források a rossz időjárást és az erős szelet említik okként. Más beszámolók műszaki problémáról, konkrétan a motor meghibásodásáról szólnak. A pontos körülményeket jelenleg a szakemberek vizsgálják.

Tavaly nyáron egy Mi-28-as helikopter rutinrepülés közben zuhant le a kalugai régióban, a személyzet minden tagja meghalt a balesetben. A helikopter egy lakatlan területen zuhant le.