Rendkívüli

Fenyegetőzik a NATO: a lengyel dróntámadás nem marad megtorlatlanul

helikopter

Lezuhant egy helikopter Oroszországban

Egy Mi–8-as típusú gép kényszerleszállást hajtott végre a kalinyingrádi Hrabrovo repülőtéren. A helikopter fedélzetén 23 ember tartózkodott, köztük utasok és a személyzet tagjai.
helikopterKényszerleszállásrepülőtérOroszországKalinyingrád

Az első jelentések szerint senki sem sérült meg, és a gép sem szenvedett komoly károkat. A helikopter tulajdonosa a hírek szerint a Lukoil vállalat írja a Kommentstar.ru.

helikopter
23 ember tartózkodott a helikopteren
Fotó: Unsplash

A kényszerleszállást a hatóságok „kemény landolásként” írták le. Egyes források a rossz időjárást és az erős szelet említik okként. Más beszámolók műszaki problémáról, konkrétan a motor meghibásodásáról szólnak. A pontos körülményeket jelenleg a szakemberek vizsgálják.

Tavaly nyáron egy Mi-28-as helikopter rutinrepülés közben zuhant le a kalugai régióban, a személyzet minden tagja meghalt a balesetben. A helikopter egy lakatlan területen zuhant le.

 

