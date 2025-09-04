Hírlevél

Rendkívüli

Búcsúlevelet is hagyott a fiatal magyar színésznő, aki megpróbált öngyilkos lenni – ez áll benne

áldozat

Horror a levegőben! Lezuhant egy helikopter, hét embert még keresnek

Szörnyű baleset rázta meg Indonéziát. Egy helikopter mindössze nyolc perccel a felszállás után zuhant le, fedélzetén nyolc emberrel. A hatóságok egy áldozat holttestét már megtalálták, a többiek után még zajlik a keresés.
A helikopter a dél-kalimantani Kotabaru repülőteréről indult Palangkaraya városába, de röviddel a felszállás után eltűnt a radarokról. Három külföldi állampolgár – egy amerikai, egy indiai és egy brazil utas – is a fedélzeten volt, mellettük öt indonéz állampolgár. A roncsokat a borneói dzsungelben, egy tíz négyzetmérföldes keresési övezetben találták meg, körülbelül 700 méterre attól a ponttól, ahol a hatóságok a becsapódást feltételezték.

helikopter / https://i2-prod.mirror.co.uk/article35845103.ece/ALTERNATES/s1200e/1_Indonesia-Helicopter-25245169256917.jpg
200 fős mentőcsapat segített a lezuhant helikopter megtalálásában
Fotó: AP  / Mirror

A többi áldozat még a helikopterben lehet

A keresést több mint 200 fős mentőcsapat végezte, amelyben katonák, rendőrök, helyi hatóságok és önkéntesek is részt vettek. Öt további helikopter segítette a kutatást, ám az időjárási körülmények, a heves esőzések és a sűrű erdő nehezítették a munkát. A hatóságok szerint a gép kiégett állapotban került elő, és valószínűleg a bent rekedt áldozatok azonosításához a roncs szétbontása szükséges.

Korábbi balesetek is rámutattak a problémára

Indonéziát az elmúlt években több légi- és víziközlekedési tragédia is sújtotta. Tavaly például egy turistákat szállító helikopter zuhant le Balin, miután belegabalyodott egy sárkány eregetésére használt kötélbe – a balesetet csodával határos módon mindenki túlélte.

A mostani tragédia azonban ismét ráirányítja a figyelmet az indonéz légi közlekedés biztonságára, és sokakban felveti a kérdést: vajon elegendőek-e a jelenlegi ellenőrzések és karbantartási protokollok.

 

