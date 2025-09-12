Úgy megsérült Henry Cavill, hogy emiatt csúszhat a Hegylakó forgatása

Nem részletezték, hogy Henry Cavill milyen sérülést szenvedett, mint ahogy arról sincsenek információk, hogy pontosan mi történt az Acélember sztárjával – írja a Deadline.

Henry Cavill (balra) június 11-én a 71. Taorminai Filmfesztiválon – Fotó: Gabriele Maricchiolo/Nurphoto/AFP

Henry Cavill mellett további sztárok is szerepet kaptak

A tervek szerint az Amazon MGM Studios filmjének forgatása még idén elkezdődött volna, de Henry Cavill sérülése miatt várhatóan 2026 elejére tolódik. Cavill mellett Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou és Max Zhang főszereplésével készül az új Hegylakó, amely közel 40 évvel az eredeti, 1986-os premier után érkezik.

Az eredeti akció-fantasy filmben Christopher Lambert alakította Connor MacLeodot, a halhatatlan skót kardforgatót, aki egy szintén halhatatlan egyiptomi harcossal, Juan Sánchez-Villalobos Ramírezzel (Sean Connery) küzdött négy évszázadon át.

A Highlander a bemutató után kultikus filmmé vált, és népszerűsége nyomán több folytatás, valamint egy televíziós sorozat is készült, amely hat évadon át futott 1992 és 1997 között.

A feldolgozást hivatalosan 2021 júniusában jelentették be, de a rendező, Chad Stahelski már 2019 májusában beszélt a terveiről.

Szerencsére a stúdió teljes mértékben támogat – mondta akkor Stahelski. – Őszintén hiszem, hogy ez egyike azoknak a történeteknek, amelyekből egy jól felépített univerzum születhet, akár egy tévésorozat vagy valami hasonló.”

Cavillt 2021 májusában jelentették be a feldolgozás főszereplőjeként.

Imádom az eredeti filmeket, a jó és rossz tulajdonságaikkal együtt”

– mondta Cavill, akit sokan a következő James Bond-szerep várományosának tartanak.

Amikor elolvastam a forgatókönyvet, nem voltam teljesen biztos benne, merre is akarják vinni a történetet.”

A Hegylakó jogait a Lionsgate-től az Amazon MGM Studios United Artists részlege szerezte meg. A váltás ellenére a film előkészületei zökkenőmentesen haladtak előre, egészen Cavill sérüléséig.

Henry Cavillről legutóbb az év elején írt az Origo, amikor titokban megszületett első gyermeke.