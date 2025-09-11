Sokkoló kozmetikai őrület terjed, így hódít a herebotox

A herebotox, más néven scrotox, az utóbbi évek egyik legbizarrabb kozmetikai beavatkozása lett a férfiak körében. Míg korábban elsősorban egészségügyi problémák kezelésére alkalmazták, ma már egyre többen választják esztétikai okokból. A herezacskó simább, lazább vagy alacsonyabban lógó megjelenése sok férfi számára kívánatos cél.

Fotó: Pavel Danilyuk/Pexels

Miért választják a férfiak a herebotoxot?

A scrotox iránti érdeklődés az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt. Míg 2015 előtt főként az orvosi problémák – például a herezacskó túlzott izzadása vagy az izmok kóros összehúzódása – miatt keresték a kezelést, ma a férfiak 80 százaléka esztétikai eredményért dönt mellette. A három leggyakoribb ok:

a herezacskó simábbá tétele,

a ráncok csökkentése,

lazább, alacsonyabban lógó megjelenés elérése.

Milyen mellékhatásai lehetnek a scrotoxnak?

A botox alapvetően biztonságosnak számít, de a herebotox sem kockázatmentes. A leggyakoribb mellékhatások közé tartozik az érzékenység, a bőrpír és a véraláfutás. Ritkán előfordulhat aszimmetria, túlzott lazulás vagy a közeli izmok gyengülése. Rendkívül ritka esetekben allergiás reakció vagy fertőzés is kialakulhat.

Hogyan zajlik a felépülés?

A felépülés gyors: a férfiak többsége már a kezelés napján visszatérhet a mindennapi élethez. Az első 24–48 órában azonban kerülni kell a szexuális aktivitást, a forró fürdőt és az intenzív testmozgást. Laza ruházat és fokozott higiénia ajánlott. A végső eredmény 2–4 hét alatt válik láthatóvá – írja az Indy100.com.

