Hét jel, hogy bejössz a másik félnek

A tét óriási, hiszen egy rossz lépés tönkretehet egy barátságot, más esetben viszont ha nem lépünk, könnyen elszalaszthatunk egy lehetőséget. Párkapcsolati szakértők szerint vannak biztos jelek, amelyek alapján felismerhetjük, ha a szexuális érdeklődés valóban kölcsönös - olvasható a Men'sHealth cikkében.

Ha mindkét oldalon megvan a szexuális érdeklődés, akár a kollégák is az ágyban köthetnek ki

Fotó: Unsplash

A szexuális érdeklődés jelei:

Kissé feszengő beszélgetések

Ha gyakran zavarba jöttök egymás társaságában, az a kölcsönös vonzalom jele lehet – feltéve, hogy nem inkább menekülnétek a helyzetből.

2. Sok mosoly és nevetés

Ha minden poénját viccesnek találjuk, és a beszélgetést mosoly kíséri, az általában többet jelent egyszerű barátságnál.

3. A barátok is érzik

Gyakran a kívülállók hamarabb kiszúrják, ha két ember között izzik a levegő.

4. Hosszú szemkontaktus

A hosszan tartó, néma pillantások az egyik legerősebb árulkodó jel.

5. Dicséret a külsőre – például az illatra

Ha valaki kiemeli, mennyire jó az illatunk, az nem csupán udvariasság, hanem az ösztönös vonzalom egyik jele lehet.

6. Közel hajol beszéd közben

A testi közelség sokat elárulhat. Ha ez rendszeresen megtörténik, valószínűleg több is lehet a dologban.

7. Gyakori érintések

Egy kéz a vállon, karon vagy a háton mind a szexuális érdeklődés fizikai megnyilvánulásai lehetnek.

Mit tegyünk, ha érezzük a vonzalmat?

A szakértők szerint a legbiztosabb út a nyílt kommunikáció. Egy könnyed kérdéssel világossá tehetjük szándékunkat.

Lehet, hogy félreértem, de lenne kedved randizni velem? – kérdezhetjük. A másik fél legfeljebb elutasítja közeledésünket.

