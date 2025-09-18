Hírlevél

szexuális

Hét jel, hogy bejössz a másik félnek

Sokszor nehéz eldönteni, hogy valaki tényleg vonzódik hozzánk, vagy egyszerűen csak barátságos. A szexuális érdeklődés megléte vagy hiánya meghatározó lehet két ember kapcsolatában.
szexuálisbarátságérdeklődés

A tét óriási, hiszen egy rossz lépés tönkretehet egy barátságot, más esetben viszont ha nem lépünk, könnyen elszalaszthatunk egy lehetőséget. Párkapcsolati szakértők szerint vannak biztos jelek, amelyek alapján felismerhetjük, ha a szexuális érdeklődés valóban kölcsönös - olvasható a Men'sHealth cikkében. 

Ha mindkét oldalon megvan a szexuális érdeklődés, akár a kollégák is az ágyban köthetnek ki – Fotó: Unsplash
Ha mindkét oldalon megvan a szexuális érdeklődés, akár a kollégák is az ágyban köthetnek ki 
Fotó: Unsplash

A szexuális érdeklődés jelei:

 

  1. Kissé feszengő beszélgetések
    Ha gyakran zavarba jöttök egymás társaságában, az a kölcsönös vonzalom jele lehet – feltéve, hogy nem inkább menekülnétek a helyzetből.

2. Sok mosoly és nevetés
Ha minden poénját viccesnek találjuk, és a beszélgetést mosoly kíséri, az általában többet jelent egyszerű barátságnál.

3. A barátok is érzik
Gyakran a kívülállók hamarabb kiszúrják, ha két ember között izzik a levegő.

4. Hosszú szemkontaktus
A hosszan tartó, néma pillantások az egyik legerősebb árulkodó jel.

5. Dicséret a külsőre – például az illatra
Ha valaki kiemeli, mennyire jó az illatunk, az nem csupán udvariasság, hanem az ösztönös vonzalom egyik jele lehet.

6. Közel hajol beszéd közben
A testi közelség sokat elárulhat. Ha ez rendszeresen megtörténik, valószínűleg több is lehet a dologban.

7. Gyakori érintések
Egy kéz a vállon, karon vagy a háton mind a szexuális érdeklődés fizikai megnyilvánulásai lehetnek.

Mit tegyünk, ha érezzük a vonzalmat?

A szakértők szerint a legbiztosabb út a nyílt kommunikáció. Egy könnyed kérdéssel világossá tehetjük szándékunkat. 

 Lehet, hogy félreértem, de lenne kedved randizni velem?  – kérdezhetjük. A másik fél legfeljebb elutasítja közeledésünket.  

Az Origón nemrég arról is írtunk, hol érdemes ismerkedni. 

 

