Hét jel, hogy bejössz a másik félnek

A tét óriási, hiszen egy rossz lépés tönkretehet egy barátságot, más esetben viszont ha nem lépünk, könnyen elszalaszthatunk egy lehetőséget. Párkapcsolati szakértők szerint vannak biztos jelek, amelyek alapján felismerhetjük, ha a szexuális érdeklődés valóban kölcsönös - olvasható a Men'sHealth cikkében.
2. Sok mosoly és nevetés
Ha minden poénját viccesnek találjuk, és a beszélgetést mosoly kíséri, az általában többet jelent egyszerű barátságnál.
3. A barátok is érzik
Gyakran a kívülállók hamarabb kiszúrják, ha két ember között izzik a levegő.
4. Hosszú szemkontaktus
A hosszan tartó, néma pillantások az egyik legerősebb árulkodó jel.
5. Dicséret a külsőre – például az illatra
Ha valaki kiemeli, mennyire jó az illatunk, az nem csupán udvariasság, hanem az ösztönös vonzalom egyik jele lehet.
6. Közel hajol beszéd közben
A testi közelség sokat elárulhat. Ha ez rendszeresen megtörténik, valószínűleg több is lehet a dologban.
7. Gyakori érintések
Egy kéz a vállon, karon vagy a háton mind a szexuális érdeklődés fizikai megnyilvánulásai lehetnek.
A szakértők szerint a legbiztosabb út a nyílt kommunikáció. Egy könnyed kérdéssel világossá tehetjük szándékunkat.
Lehet, hogy félreértem, de lenne kedved randizni velem? – kérdezhetjük. A másik fél legfeljebb elutasítja közeledésünket.
Az Origón nemrég arról is írtunk, hol érdemes ismerkedni.