Halálos esőzések pusztítanak Spanyolországban – videó

Katalóniában, Spanyolország északkeleti részén legalább egy halottja van a területet sújtott heves esőzéseknek.amelyek miatt zavar keletkezett a közúti és légi közlekedésben – jelentették hétfőn a helyi hatóságok. A heves esőzések a közlekedésben is hatalmas gondot okoztak.
A heves esőzések miatt zavar keletkezett a közúti és légi közlekedésben. A helyi hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az elmúlt napok heves esőzései miatt a térségben fokozott a villámárvizek veszélye.

heves esőzés, A violent episode of rainfall hits Barcelona and much of Catalonia today, with storms leaving more than 100 liters per square meter in areas such as Montserrat and Rellinars. Landslides are reported, roads are cut off, fallen trees interrupt train lines, and the Sant Joan funicular is evacuated after a collapse caused by the storm. Authorities activate orange and yellow weather alerts, urging caution, avoiding unnecessary travel, and recommending that residents check flights and the status of public transport before leaving home. (Photo by Lorena Sopena/NurPhoto) (Photo by Lorena Sopena / NurPhoto via AFP)
Emberek Barcelonában a heves esőzés alatt - Fotó: LORENA SOPENA / NurPhoto

Tűzoltókat is bevetettek a heves esőzések miatt 

A tűzoltók arról számoltak be, hogy egy holttestet találtak egy folyóban Sant Pere de Riudebitlles település közelében, Barcelonától nem messze, miközben két embert kerestek, akiknek autóját elsodorta a víz.

A hatóságok vizsgálják, hogy az illető az egyik keresett személy-e, vagy egy másik baleset áldozata - közölték az X közösségi oldalon.

A tűzoltóknak 27 embert is ki kellett menteniük, akik a híres Montserrat kolostor felvonójában rekedtek, Barcelona északnyugati részén, egy földcsuszamlás után, a regionális polgári védelem szerint. 

A rendkívüli mennyiségű csapadék miatt több tucat járatot késleltettek vagy töröltek az ország második legnagyobb repülőtérén, Barcelonában az oda tartó, illetve az onnan induló járatok közül.

 A helyi vasúti forgalom egyes vonalakon ideiglenesen szünetelt a földcsuszamlások és a kidőlt fák miatt.

Az Origón korábban arról olvashattak, hogy a tudósok megtalálták a heves esőzések okát. 

 

