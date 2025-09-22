Halálos esőzések pusztítanak Spanyolországban – videó

A heves esőzések miatt zavar keletkezett a közúti és légi közlekedésben. A helyi hatóságok arra is figyelmeztetnek, hogy az elmúlt napok heves esőzései miatt a térségben fokozott a villámárvizek veszélye.

Emberek Barcelonában a heves esőzés alatt - Fotó: LORENA SOPENA / NurPhoto

Tűzoltókat is bevetettek a heves esőzések miatt

A tűzoltók arról számoltak be, hogy egy holttestet találtak egy folyóban Sant Pere de Riudebitlles település közelében, Barcelonától nem messze, miközben két embert kerestek, akiknek autóját elsodorta a víz.

A hatóságok vizsgálják, hogy az illető az egyik keresett személy-e, vagy egy másik baleset áldozata - közölték az X közösségi oldalon.

A tűzoltóknak 27 embert is ki kellett menteniük, akik a híres Montserrat kolostor felvonójában rekedtek, Barcelona északnyugati részén, egy földcsuszamlás után, a regionális polgári védelem szerint.

A rendkívüli mennyiségű csapadék miatt több tucat járatot késleltettek vagy töröltek az ország második legnagyobb repülőtérén, Barcelonában az oda tartó, illetve az onnan induló járatok közül.

A helyi vasúti forgalom egyes vonalakon ideiglenesen szünetelt a földcsuszamlások és a kidőlt fák miatt.

