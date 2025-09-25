Hiába kiabált segítségért: magára maradt a bántalmazott nő

Egy 47 éves kétgyermekes anya, Sophia Choudry arról számolt be, hogy rasszista támadás érte a londoni Elizabeth line egyik esti járatán. A Paddingtonból Maidenhead felé tartó vonaton négy gyermek folyamatosan a „P-szóval” sértegette, miközben egymás között nevetgéltek – írja a DailyMail.

Rasszista támadás érte Sophia Choudryt a londoni Elizabeth line járatán – az ügyben nyomozás indult

Rasszista támadás után magára hagyták az utasok

Choudry asszony elmondása szerint először azt hitte, képzelődik, de a sértések egyre hangosabbak lettek. Amikor levette a fülhallgatóját, világosan hallotta, ahogy a gyerekek újra és újra kiabálják a rasszista kifejezést. Hiába nyomta meg a vészjelzőt, a vonat csak röviden állt meg, majd ellenőrzés nélkül tovább indult.

A nő felhívta a brit közlekedési rendőrséget (BTP), akik azt tanácsolták, szálljon le Hayes and Harlington állomáson. Ám amikor megérkezett, nem várták rendőrök, így végül tovább utazott Slough-ba, ahol férje várta. Közben több utas inkább őt hibáztatta a késésért és a rendőrségi hívásért, ami még inkább elszigetelte.

Choudry kiemelte: a történtek fájdalmas gyermekkori emlékeket idéztek fel belőle, amikor az egyetlen „barna bőrű” diákként nőtt fel Sunderlandben. „Ez nem csupán szavak kérdése – múltat, fájdalmat és traumát hordoznak magukban” – mondta.

A BTP vizsgálatot indított, miután a nő később videófelvételt adott át. A TfL közleményben kért bocsánatot, és hangsúlyozta: zéró toleranciát hirdet minden rasszista incidenssel szemben.

