Elképesztő, ahogy a gleccserből kimentették a lezuhant hódeszkást – videó

Súlyosan megsérült az a 27 éves snowboardos, aki körülbelül 30 métert zuhant a Skyscraper-gleccserről, a Rollins Pass közelében, Colorado államban. A baleset még hétfőn kora délután történt, amikor a hódeszkás eltévedt, és a gleccser szélén túlra csúszott. A férfi zuhanását egy hasadék állította meg, ami megakadályozta a további esést, de súlyos sérüléseket okozott.
Elképesztő, hogy túlélte a zuhanást az a hódeszkás, aki Coloradóban a Skyscraper-gleccserbe zuhant.

Des gendarmes du peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) et les pisteurs de la sécurité des pistes de la station de ski les Contamines évacuent en hélicoptère une jeune femme qui s'est fracturée le bassin en surf des neiges, le 05 mars 2010 près de Chamonix. Créé en 1958 le PGHM de Chamonix compte un effectif de 37 gendarmes et procéde chaque année à un millier de secours dans le massif du Mont blanc. AFP PHOTO/PHILIPPE DESMAZES (Photo by PHILIPPE DESMAZES / AFP), hódeszkás
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a megsérült hódeszkást
Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

A sérült snowboardos több mint három órán át várt a segítségre, míg a Colorado Search and Rescue Association és az állami Nemzeti Gárda csapata elérte őt. 

A mentőcsapatot egy 90 méteres gleccserszakasz nehezítette, amelyen át kellett jutni a sérülthöz – írja a New York Post.

Helikopter vitte kórházba a hódeszkást

A mentést – amiről videó is készült – végül csak három órával a megérkezésük után tudták elkezdeni. Újabb két és fél órába telt, mire sikerült a sportolót biztonságosan rögzíteni, és helikopterrel kórházba szállítani. A kiszabadítási művelet, több mint kilenc órával a baleset után, éjfél körül zárult le, miután a csapat visszavonult a bázisra.

A baleset rávilágít a Colorado államban végzett hósportokkal járó kockázatokra. Az állam híres síparadicsomairól, és az ilyen típusú balesetek nem ritkák, mint például a közelmúltban történt sílift-meghibásodás vagy lavina okozta mentés.

 

