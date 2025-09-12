Elképesztő, ahogy a gleccserből kimentették a lezuhant hódeszkást – videó

Elképesztő, hogy túlélte a zuhanást az a hódeszkás, aki Coloradóban a Skyscraper-gleccserbe zuhant.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a megsérült hódeszkást

Fotó: PHILIPPE DESMAZES / AFP

A sérült snowboardos több mint három órán át várt a segítségre, míg a Colorado Search and Rescue Association és az állami Nemzeti Gárda csapata elérte őt.

A mentőcsapatot egy 90 méteres gleccserszakasz nehezítette, amelyen át kellett jutni a sérülthöz – írja a New York Post.

Helikopter vitte kórházba a hódeszkást

A mentést – amiről videó is készült – végül csak három órával a megérkezésük után tudták elkezdeni. Újabb két és fél órába telt, mire sikerült a sportolót biztonságosan rögzíteni, és helikopterrel kórházba szállítani. A kiszabadítási művelet, több mint kilenc órával a baleset után, éjfél körül zárult le, miután a csapat visszavonult a bázisra.

A baleset rávilágít a Colorado államban végzett hósportokkal járó kockázatokra. Az állam híres síparadicsomairól, és az ilyen típusú balesetek nem ritkák, mint például a közelmúltban történt sílift-meghibásodás vagy lavina okozta mentés.