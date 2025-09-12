Hírlevél

Brooke Hogan

Hulk Hogan végrendeletéből kimaradt a lánya, de ennek megvan az oka

Brooke, a legendás pankrátor Hulk Hogan lánya, a napokban őszintén beszélt arról, hogy nem szerepel édesapja végrendeletében, amely körülbelül 5 millió dollárnyi vagyonról dönt. A döntés azonban nem családi viszály vagy kizárás eredménye – éppen ellenkezőleg: Brooke Hogan maga kérte, hogy ne részesüljön az örökségből.
A TMZ-nek adott nyilatkozatában Brooke Hogan elárulta, büszke arra, hogy mindig a saját erejéből boldogult.

The United States' legendary pro-wrestler, Hulk Hogan, poses for a photo with his daughter, Brooke Hogan, in Japan on May 11, 2007. Hogan has passed away on July 24, 2025, at the age of 71. The WWF and WCW champion did very well at New Japan Pro-Wrestling. It was very popular among Japanese pro-wrestling fans, thanks to not only his special moves, such as the "Hogan Hammer" or "Axe Bomber," and "Hulk Up," but also his war cry, which was "Ichiban," meaning "No. 1." ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kenichi MATSUDA / The Yomiuri Shimbun via AFP), Hogan
Brooke Hogan nem kért édesapja, a legendás pankrátor örökségéből
Fotó: KENICHI MATSUDA / Yomiuri

Egész életében dolgozott, voltak anyagi nehézségei is, de ezek csak megerősítették abban, hogy nem a pénz határozza meg az értékeit vagy az identitását.

„Látom, hogyan veszekednek az anyagiakon, és hogyan fordulnak egymás ellen a pénz miatt. Azt mondtam, ha apám meghal, én nem akarok ebben részt venni, és milyen jól tettem. Én kértem, hogy hagyjanak ki a végrendeletből, és ezt a döntést teljes mértékben vállalom. Számomra nem a pénz a legnagyobb érték, amit apámtól kaptam, hanem az együtt töltött idő, az őszinteség és a szeretet” – nyilatkozta a 37 éves.

Brooke Hogannek megvan mindene

Bár anyagi részesedést nem kér, nem közömbös édesapja öröksége iránt. Kiemelte, hogy fontosnak tartja Hulk Hogan szellemi tulajdonának, védjegyeinek és teljes hagyatékának méltó és felelősségteljes kezelését a jövőben. Úgy tűnik, számára az apa emléke és a hozzá fűződő kapcsolat többet ér bármilyen pénznél. A végrendelet pontos részletei ugyanakkor nem ismertek, és azt sem tudni, kik szerepelnek benne kedvezményezettként, az biztos, hogy a pankrátor lánya nem tartozik közéjük. Brooke Hogan tudatos és tiszteletteljes döntést hozott: nem kér az örökségből, mert már megvan mindene, ami igazán számít.

Apja halála viszont bántja, épp ezért pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy a legenda nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Az amerikai amerikai pankrátor és színész július 24-én, 71 éves korában halt meg Floridában.

 

 

