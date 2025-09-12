Hulk Hogan végrendeletéből kimaradt a lánya, de ennek megvan az oka

A TMZ-nek adott nyilatkozatában Brooke Hogan elárulta, büszke arra, hogy mindig a saját erejéből boldogult.

Brooke Hogan nem kért édesapja, a legendás pankrátor örökségéből

Fotó: KENICHI MATSUDA / Yomiuri

Egész életében dolgozott, voltak anyagi nehézségei is, de ezek csak megerősítették abban, hogy nem a pénz határozza meg az értékeit vagy az identitását.

„Látom, hogyan veszekednek az anyagiakon, és hogyan fordulnak egymás ellen a pénz miatt. Azt mondtam, ha apám meghal, én nem akarok ebben részt venni, és milyen jól tettem. Én kértem, hogy hagyjanak ki a végrendeletből, és ezt a döntést teljes mértékben vállalom. Számomra nem a pénz a legnagyobb érték, amit apámtól kaptam, hanem az együtt töltött idő, az őszinteség és a szeretet” – nyilatkozta a 37 éves.

Brooke Hogannek megvan mindene

Bár anyagi részesedést nem kér, nem közömbös édesapja öröksége iránt. Kiemelte, hogy fontosnak tartja Hulk Hogan szellemi tulajdonának, védjegyeinek és teljes hagyatékának méltó és felelősségteljes kezelését a jövőben. Úgy tűnik, számára az apa emléke és a hozzá fűződő kapcsolat többet ér bármilyen pénznél. A végrendelet pontos részletei ugyanakkor nem ismertek, és azt sem tudni, kik szerepelnek benne kedvezményezettként, az biztos, hogy a pankrátor lánya nem tartozik közéjük. Brooke Hogan tudatos és tiszteletteljes döntést hozott: nem kér az örökségből, mert már megvan mindene, ami igazán számít.

Apja halála viszont bántja, épp ezért pereskedésbe kezdett, ugyanis bizonyítani szeretné, hogy a legenda nem a különböző akut betegségei, hanem egy orvosi műhiba miatt veszítette életét. Az amerikai amerikai pankrátor és színész július 24-én, 71 éves korában halt meg Floridában.