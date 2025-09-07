Miért alszunk rosszabbul teliholdkor? Itt az oka!

Egyes felmérések szerint a nők több mint fele és a férfiak negyede úgy véli, hogy a Hold befolyásolja az alvásukat. Tudományosan azonban eddig nem bizonyított, hogy a holdfogyatkozás vagy akár a telihold érdemi hatással lenne az éjszakai pihenésre. Bár egy 2013-as svájci kutatás szerint telihold idején átlagosan 20 perccel kevesebbet aludtak a vizsgálatban résztvevők, nagyobb mintán végzett vizsgálatok ezt nem erősítették meg - írja a Bild.

Teljes holdfogyatkozás színezheti vörösre az eget szeptember 7-én

Fotó: Unsplash

Holdfogyatkozás: így hat a különleges jelenség az alvásunkra

Szakértők szerint a jelenség főként pszichológiai okokra vezethető vissza: tudjuk, hogy különleges égi esemény zajlik, ezért hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy befolyásolja az alvásunkat. Emellett a holdfény erősebb világossága valóban csökkentheti a melatonin, az alváshormon termelődését.

Dr. Björn Voss, a hamburgi planetárium igazgatója szerint a szeptember 7-i holdfogyatkozás alvás szempontjából nem lesz jelentős. „Aki sötétített szobában alszik, aligha érzékeli a fényváltozást. A vörös fény pedig olyan gyenge, hogy nem befolyásolja a pihenést” – mondta. Hozzátette: a fogyatkozás este 9 óráig tart, amikor az emberek többsége még ébren van, ezért inkább érdemes gyönyörködni a ritka látványban.