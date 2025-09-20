Tragikus baleset: kizuhant egy férfi a hőlégballonból

Szörnyű tragédia történt egy hőlégballon fedélzetén Angliában: egy 33 éves férfi zuhanás következtében meghalt, miután kimászott a kosárból. Az eset Nyugat-Sussexben, Newpound Common közelében történt, és 16 utas volt szemtanúja az eseményeknek – számol be a Daily Mail.

Hőlégballonozás közben történt a tragikus baleset. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Tragédia a hőlégballonon

A rendőrség beszámolója szerint a férfi pénteken reggel, egy Billingshurstből Dunsfoldba tartó ballonrepülés során mászott ki a kosárból. A férfi holttestét többórás keresés után találták meg, amelyben drónok és keresőkutyák is részt vettek. A Kereskedelmi Hőlégballon Szövetség közlése szerint a teljes eseményt rögzítette a fedélzeti videó, amelyet átadtak a hatóságoknak.

Elaine Keating nyomozó őrmester szerint a férfi halálát nem kezelik gyanús ügyként, de vizsgálat indult a halottkém nevében. A rendőrség értesítette a férfi családját, akiknek támogatást is nyújtanak.

Az üzemeltető, a Virgin Balloon Flights közleményében mély együttérzését fejezte ki az áldozat családja és az utasok felé.

Augusztusban hasonló eset történt Debrecenben, a cikk részletei az Origo oldalán olvashatók.