Tragikus baleset: kizuhant egy férfi a hőlégballonból

Szörnyű tragédia történt egy hőlégballon fedélzetén Angliában: egy 33 éves férfi zuhanás következtében meghalt, miután kimászott a kosárból. Az eset Nyugat-Sussexben, Newpound Common közelében történt, és 16 utas volt szemtanúja az eseményeknek – számol be a Daily Mail.
A rendőrség beszámolója szerint a férfi pénteken reggel, egy Billingshurstből Dunsfoldba tartó ballonrepülés során mászott ki a kosárból. A férfi holttestét többórás keresés után találták meg, amelyben drónok és keresőkutyák is részt vettek. A Kereskedelmi Hőlégballon Szövetség közlése szerint a teljes eseményt rögzítette a fedélzeti videó, amelyet átadtak a hatóságoknak.
Elaine Keating nyomozó őrmester szerint a férfi halálát nem kezelik gyanús ügyként, de vizsgálat indult a halottkém nevében. A rendőrség értesítette a férfi családját, akiknek támogatást is nyújtanak.
Az üzemeltető, a Virgin Balloon Flights közleményében mély együttérzését fejezte ki az áldozat családja és az utasok felé.
Augusztusban hasonló eset történt Debrecenben, a cikk részletei az Origo oldalán olvashatók.