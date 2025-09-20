Hollandiában is jön a Trump-módszer: az Antifa a terrorlistára kerülhet

Az amerikai elnök, Donald Trump csütörtökön terrorszervezetnek minősítette az Antifát, hivatkozva a radikális jobboldali véleményvezér, Charlie Kirk nemrég elkövetett gyilkosságára, bár az amerikai hatóságok még nem kötötték össze a támadást politikai csoportokkal. Hollandia Trumpot követi.

Hollandia: jön a Trump-módszer Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

Hollandia Trump mintáját követi

A javaslat előterjesztői szerint „az Antifa-sejtek aktívan működnek nálunk is, politikusokat fenyegetnek, találkozókat zavarnak meg, diákokat és újságírókat megfélemlítenek, és nem riadnak vissza az erőszaktól sem.”

Az NCTV terrorközpont szerint azonban „a szervezett baloldali szélsőségesség Hollandiában töredezett, kis létszámú, és ideológiailag változatos.”

Laurens Dassen, a Volt vezetője megdöbbenéssel figyelte, milyen gyorsan és könnyedén követi a parlamenti többség az amerikai elnök példáját: „A VVD támogatásával itt is egy tollvonással betilthatják a nem kívánt véleményeket” – írta a BlueSky-on.