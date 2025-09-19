Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zaharova a sarokba állította és kukoricán térdepelteti Lengyelországot

holokauszttúlélő

95 éves nő vert agyon egy holokauszttúlélőt, ki nem találná, hogy mivel

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő gyilkosság az idősek otthonában! A szobatársa agyonverte egy tolószék pedáljával a 89 éves holokauszttúlélőt. A tragédia egész New Yorkot megrázta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
holokauszttúlélőidős nőidősek otthonagyilkosság

Egy New York-i idősek otthonában történt a szörnyű gyilkosság, amikor egy 95 éves asszony halálra verte 89 éves szobatársát. Az áldozat egy holokauszttúlélő volt, akinek halála hatalmas felháborodást és félelmet keltett a lakók hozzátartozóiban.

Holokauszttúlélő nőt vert agyon idős szobatársa az idősek otthonában
Holokauszttúlélő nőt vert agyon idős szobatársa az idősek otthonában (illusztráció)
Fotó: AFP

Holokauszttúlélőt vert agyon az idős nő

A 95 éves Galina Smirnova állítólag egy tolószék pedáljával támadt szobatársára, Nina Kravtsovra. Az ápolók röviddel később holtan találtak rá a holokauszttúlélő nőre, aki vérbe borulva, súlyos sérülésekkel feküdt. Smirnovát a fürdőszobában érték tetten, amint a kezéről és ruhájáról mosta le a vért.

Gyilkosság az idősek otthonában

A rendőrség szerint a gyilkossági fegyvert az épületből dobták ki, és a tolószék pedálján vérnyomokat találtak. Smirnovát gyilkossággal vádolják, és másik kórházba szállították. Az eset után a lakók hozzátartozói rettegve nyilatkoztak: attól félnek, hogy szeretteik sincsenek biztonságban az otthon falai között – számolt be a Fox News.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!