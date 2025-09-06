Egy férfi fűnyírás közben bukkant rá egy bomló holttestre a saját kertjében – írja az ABC News.

Bomló holttestre bukkant fűnyírás közben

Fotó: Unsplash

A rendőrség tájékoztatása szerint a 43 éves Charles Warner Ingram földi maradványaira múlt pénteken bukkantak Mississippi állam Neshoba megyéjében, egy farm területén.

Warnert augusztus 16-án látták utoljára a Neshoba megyei börtön közelében, miután szabadon engedték büntetése letöltése után.

A térfigyelő kamerák rögzítették, hogy Warner iszik a börtön melletti kútból, majd gyalog elindul a 15-ös főút irányba.

A holttestet alig egy kilométerrel arrébb találta meg a farmer.

A hatóságok vizsgálják, mi okozhatta a halálát, és hogyan került a területre. Elsődleges becslések szerint a holttest 4–6 hétig is ott fekhetett, mielőtt rátaláltak.