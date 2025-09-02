Rejtélyes körülmények közt halt meg egy Tiktok-sztár, aki ott volt Bonnie Blue orgiáján

Holtan találták Ali Walker tiktokert (ismertebb nevén Ali Kingston University), aki korábban ott volt Bonnie Blue nagy botrányt kavaró szex-kihívásán, mely során a nő több mint 1000 férfivel feküdt le 12 óra alatt. A 43 éves korában meghalt TikTok-sztár holttestét a mitchami Three Kings Pond nevű tóban találták meg, mindössze pár percre a családja otthonától.

Ali Walker holttestére egy járókelő talált rá

Fotó: Instagram

Holttest a tóban

Egy járókelő fedezte fel Walker testét a tóban, a helyszínre szinte azonnal kiérkeztek a mentőszolgálatok is, de a férfit már nem lehetett megmenteni, halottnak nyilvánították. Az eset augusztus 11-én történt, ám csak nemrég hozták nyilvánosságra - írja a Mirror. Egyelőre nem tudni, hogy baleset történt-e.

Bonnie Blue kihívása miatt vált ismertté

Walker több mint 50 000 TikTok-követővel rendelkezett, bár azóta eltávolították az oldalát. Azután lett igazán híres, miután közzétett egy videót, amelyben jelentkezett Bonnie Blue rekordot döntő eseményéhez, ahol 12 óra alatt 1057 férfivel feküdt le.

Walker részt akart venni Bonnie Blue szex-eseményén, ezzel vált ismertté a Tiktokon

Fotó: bonnie_blue_xox@instagram

Walker később megosztott egy videót arról is, ahogyan épp az szex-rekordkísérlet helyszínére tart, de végül otthagyta az eseményt, mert nem akart szexelni a sorban álló többi férfi előtt.

Annyi srác volt ott, és én elég félénk vagyok. Soha nem vettem részt semmi ilyesmiben, ezért nem keveredtem bele. Nem bánnám, ha szexelhetnék vele egy intimebb környezetben, csak mi ketten... de mivel körülbelül 1000 másik férfi volt ott, ezt így nem akartam csinálni

– mondta akkor a férfi.