Hős diákot rúgott ki egy iskola, óriási a felháborodás

A michigani Lansing városában egy mindössze 11 éves hős diák, Sakir Everett, olyan bátorságról tett tanúbizonyságot, amelyre kevesen lennének képesek. Amikor észrevette, hogy egyik osztálytársa töltött fegyvert hozott a Dwight Rich School of the Arts épületébe, nem menekült el, hanem azonnal cselekedett. A hetedikes fiú lefegyverezte társát, szétszerelte a pisztolyt és eltávolította a töltényeket – ezzel megakadályozva egy lehetséges tragédiát, amely akár sok gyermek életét követelhette volna - írja a DailyMail.

A michigani iskolában a 11 éves hős diák lefegyverezte osztálytársát, mégis egy teljes tanévre eltiltották az intézménytől. fotó:Illusztráió/Unsplash

Az iskolai vezetés azonban nem kitüntetéssel, hanem példátlan szigorral reagált. Sakirt egy teljes tanévre eltiltották az iskolából arra hivatkozva, hogy nem jelentette azonnal az esetet a tanároknak, hanem önállóan intézkedett. A döntés hatalmas felháborodást váltott ki: a szülők, a közösség és több civil szervezet is úgy véli, a fiúval igazságtalanul bántak el, és a hős diák helyett bűnbakként kezelik.

Közfelháborodás: a hős diák helyett az iskola döntését bírálják

Édesanyja, Savitra McClurkin nyilvánosan kiállt mellette, sőt, adomány gyűjtést is indított, amelyben hangsúlyozza: a fia mindig tisztelettudó, jó tanuló és sportoló volt, akit soha nem értek fegyelmi problémák.

Most azonban nemcsak a tanulástól, hanem az online iskolai platformokról is eltiltották.

A történet sokak szerint rávilágít arra, mennyire ellentmondásos az amerikai oktatási rendszer fegyverekhez való hozzáállása. Míg a fiú ösztönösen helyesen cselekedett, az iskola döntése épp azt az üzenetet közvetíti, hogy a bátorság és a felelősségvállalás büntetést von maga után. A közösség egy emberként áll ki Sakir mellett, aki számukra nem szabályszegő, hanem igazi hős diák.

Amerikában sajnos nem ritkák az iskolai lövöldözések – korábban Tennessee államban is történt hasonló tragédia, amelyről az Origo is beszámolt.