Drámai felvételek: másodperceken múlt egy kisfiú élete – videó

A megfigyelőkamerák felvételei szerint a hatéves Oscar egy felnőtt kíséretében érkezett a Fort Lauderdale-i medencéhez. A hatéves fiú rá akart ugrani egy úszógumira, de elveszítette egyensúlyát, és a vízbe esett. A Fox News információi szerint néhány másodperc alatt a medence aljára süllyedt, miközben kísérője kétségbeesetten kiáltozott segítségért, végül azonban egy idegen hős sietett a gyermek megmentésére.

A hős férfi a vízbe ugrott, hogy megmentse a fuldokló fiút. Képünk illusztráció.

Fotó: Unsplash

Idegen hős mentette meg a fuldokló kisfiút Floridában

Az arra járó Roque Iván Ocampo meghallotta a segélykiáltásokat, és azonnal a gyermek segítségére sietett. Cipőjét ledobva a vízbe vetette magát, és a fiút a felszínre húzta. Egy másik jelenlévő közreműködésével sikerült kiemelni Oscart a medencéből, de ekkor már nem lélegzett. Ocampo azonnal megkezdte az újraélesztést. Kitartóan végezte a mellkasi nyomásokat és a szájon át lélegeztetést, míg a kisfiú végül újra lélegezni kezdett. A kiérkező hatóságok biztosították a helyszínt, és átvették a kisfiú ellátását.

Roque Iván Ocampo a sajtónak szerényen nyilatkozott: „Nem érzem magam hősnek, csak tettem, amit kellett. Áldásnak tartom, hogy segíthettem ennek a gyermeknek.”

