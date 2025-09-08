Égő dinamitot dobtak egy kertbe, a kutya mentette meg a gazdáját

Peruban egy újságíró családját próbálták megfélemlíteni, amikor egy ismeretlen támadó robbanószerkezetet hajított az udvarukba. A végzetes támadás azonban életmentéssé fejlődött , mert szerencsére a család négylábú őre, egy apró spánielkeverék nem menekült, hanem szembenézett a halállal. Így lett a hős kutya egyetlen harapással legendává.

Hős kutya mentette meg gazdája életét egy ádáz dinamittól (illusztráció)

Fotó: Tanino/Pexels

Hős kutya harca az ádáz dinamittal

Carlos Alberto Mesias Zarate újságíró kertjébe késő este dobta be valaki a szikrázó dinamitot. A kamera mindent rögzített: egy feketébe öltözött alak áthajítja a robbanószerkezetet, majd futva eltűnik az utcán.

Hős kutya mentette meg a kisfiú életet Amerikában.

A gazda számára a fenyegetés nem volt ismeretlen, hiszen munkája részeként számolt az ilyen támadásokkal. De arra senki nem gondolt, hogy a helyzetet nem a rendőrség, nem a szomszédok, hanem a család kutyája oldja meg.

Machis, a mindössze tizenegy kilós spánielkeverék, villámgyorsan rohant a sistergő dinamit felé. Előbb az orrával lökdöste, majd egyszerűen beleharapott a kanócba. És akkor megtörtént a csoda: a gyújtózsinór kialudt a szájában.

A hatóságok később megállapították, hogy olyan típusú robbanószerkezet volt, amelyet aknákban is használnak. Ha felrobban, a családnak esélye sem maradt volna.

Rágta, rágta, és ezzel megmentette az életünket

– mondta az újságíró, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A támadás után egy gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Hero dog extinguishes lit stick of dynamite tossed into journalist’s yard: ‘Saved our lives’ https://t.co/Lripqd7WCl pic.twitter.com/nMbu3NVbNb — New York Post (@nypost) September 8, 2025

A család sértetlen maradt, de a hős kutya megsérült. Hangszálai kiégtek, így az egykor éles ugatása helyett már csak rekedt nyöszörgés hallatszik tőle. Ezzel az árral fizetett döbbenetes bátorságáért, megmentve gazdáit.

Az esetről beszámolt a New York Post.