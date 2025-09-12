Japánban felfedezték a hosszú élet titkát: már 99 ezren élnek 100 év felett

Újabb rekord született Japánban, ahol immár 99 763 ember ünnepelte századik születésnapját – derült ki a tokiói kormány friss adataiból. A szakértők szerint a hosszú élet titka nemcsak a genetikai adottságokban, hanem a tudatos életmódban és a hagyományos japán étrendben keresendő – írja a Kyodo News.

Fotó: Unsplash

A százévesek száma már 55 éve folyamatosan növekszik a szigetországban. Az egészségügyi, munkaügyi és jóléti minisztérium tájékoztatása szerint statisztikailag minden százezer lakosra 80,58 százéves jut. A százévesek 88 százaléka nő, és 13 éve Simane prefektúrában él a legtöbb közülük.

A legidősebb japán a 114 éves Kagava Sigeko Nara prefektúrából, míg a legidősebb férfi a 111 éves Mizuno Kijotaka Sizuoka prefektúrából. 2024-ben az átlagosan várható élettartam a japán nőknél 87,13, a férfiaknál pedig 81,09 év volt.

Fotó: Twitter

A hosszú élet titka Japánban

A tokiói kormány 1963 óta vezeti a százévesek statisztikáját. Akkor mindössze 153 százéves élt az országban, számuk 1981-ben lépte át az ezret, 1998-ban a tízezret, most pedig a 100 ezres határt közelítik. A hosszú élet titka a kutatók szerint abban rejlik, hogy a japánok körében általános a halban, zöldségben és rizsben gazdag étrend, a rendszeres mozgás és az aktív társadalmi élet.