Kutatók felfedték a hosszú élet nyolc rejtélyes titkát

Egy nagyszabású amerikai kutatás kimutatta, hogy a hosszú és egészséges élet titka elsősorban az életmódon múlik. A Harvard Medical School tudósai több mint 700 ezer ember adatait elemezve bizonyították, hogy mi lehet a hosszú élet titka.

A hosszú élet titka 8 szokáson is múlhat

A vizsgálat szerint azok a férfiak, akik 40 éves korukban minden egészséges szokást követnek, átlagosan 24 évvel élnek tovább, a nők pedig 21 évvel. A hosszú és egészséges élet titka nyolc alapvető tényezőben rejlik:

rendszeres testmozgás,

dohányzásmentes életmód,

opioidmentesség,

hatékony stresszkezelés,

növényi alapú étrend,

mértékletes alkoholfogyasztás,

jó alvásminőség és

erős társas kapcsolatok.

A szív egészségét számtalan apró lépéssel segíthetjük

Betegségek megelőzése életmóddal

A kutatás szerint a helytelen életmód felelős a cukorbetegség 90 százalékáért, a szívbetegségek 80 százalékáért, valamint a rákos halálozás feléért. Német adatok alapján évente több százezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben és daganatokban, ám ezek nagy része megelőzhető lenne.

Soha nem késő változtatni

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a hosszú élet titka akkor is működik, ha valaki csak középkorban vagy idősebb korban változtat. Már néhány egészséges szokás átvétele is évekkel növelheti a várható élettartamot, és bármikor érdemes belevágni.

A kutatásról a Focus.de számolt be.