egészégünk

Kutatók felfedték a hosszú élet nyolc rejtélyes titkát

Amerikai kutatók nyolc olyan tényezőt azonosítottak, amelyek akár 20 évvel is növelhetik a várható élettartamot. A hosszú élet titka nem csupán a génekben van, hanem az egészséges életmódban is.
egészégünkBetegségekéletmódunkétrend

Egy nagyszabású amerikai kutatás kimutatta, hogy a hosszú és egészséges élet titka elsősorban az életmódon múlik. A Harvard Medical School tudósai több mint 700 ezer ember adatait elemezve bizonyították, hogy mi lehet a hosszú élet titka.

hosszú élet titka, köröm, körömápolás, 5 jel, amivel a köröm figyelmeztet az egészségügyi bajokra
Az egészséges hosszú élet titka 8 káros dologról való lemondás (illusztráció)
Fotó: Shutterstock /  

A hosszú élet titka 8 szokáson is múlhat

A vizsgálat szerint azok a férfiak, akik 40 éves korukban minden egészséges szokást követnek, átlagosan 24 évvel élnek tovább, a nők pedig 21 évvel. A hosszú és egészséges élet titka nyolc alapvető tényezőben rejlik: 

  • rendszeres testmozgás,
  • dohányzásmentes életmód, 
  • opioidmentesség, 
  • hatékony stresszkezelés, 
  • növényi alapú étrend, 
  • mértékletes alkoholfogyasztás, 
  • jó alvásminőség és 
  • erős társas kapcsolatok.

szív Heart problems, conceptual illustration. (Photo by VICTOR de SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC / Science Photo Library via AFP)
A szív egészségét számtalan apró lépéssel segíthetjük
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Betegségek megelőzése életmóddal

A kutatás szerint a helytelen életmód felelős a cukorbetegség 90 százalékáért, a szívbetegségek 80 százalékáért, valamint a rákos halálozás feléért. Német adatok alapján évente több százezer ember hal meg szív- és érrendszeri betegségekben és daganatokban, ám ezek nagy része megelőzhető lenne.

Soha nem késő változtatni

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a hosszú élet titka akkor is működik, ha valaki csak középkorban vagy idősebb korban változtat. Már néhány egészséges szokás átvétele is évekkel növelheti a várható élettartamot, és bármikor érdemes belevágni.

A kutatásról a Focus.de számolt be.

 

