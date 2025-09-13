Figyelmeztetnek az orvosok: így hat a hosszútávú futás a belekre

Egy friss, a 2025-ös chicagói onkológiai világkongresszuson bemutatott kutatás szerint a hosszútávfutás és a vastagbélrák között eddig nem vizsgált kapcsolat állhat fenn. Dr. Timothy Cannon, a Virginia állambeli Inova Schar Rákkutató Intézet szakértője ultramaratonisták körében figyelt fel arra, hogy több 40 év alatti sportolónál is előrehaladott vastagbélrákot diagnosztizáltak - számol be a Fox News.

A hosszútávfutás és a vastagbélrák közötti kapcsolatot vizsgálják az amerikai kutatók. Forrás:Jenny Hill/Unsplash

Hosszútávfutás és a bélstressz: miért alakulhatnak ki polipok?

A vizsgálatban 100 futó vett részt, akik legalább öt maratont vagy két ultramaratont teljesítettek. A résztvevők egyikének sem volt ismert családi hajlama vagy egyéb rizikófaktora. A kutatás során mindenkinél kolonoszkópiát végeztek, és felmérték táplálkozási, emésztési és edzésbeli szokásaikat is.

Az eredmények meglepőek voltak: 15 százalékuknál előrehaladott adenomát – rákmegelőző állapotnak számító bélpolipot – találtak, míg a korcsoportjukban ez az arány általában csak 1–2 százalék.

Összességében 41 százalékuknál mutattak ki legalább egy polipot.

A kutatók szerint a jelenség hátterében az úgynevezett „bélstressz” állhat: a hosszú futások alatt a vér az izmok felé áramlik, így a belek vérellátása átmenetileg csökkenhet. Ez gyulladáshoz és hosszú távon mutációkhoz vezethet.

Fontos óvatosság

Bár a számok figyelemfelkeltők, a szakértők hangsúlyozzák, hogy a tanulmány korai fázisban van, kontrollcsoport hiányában és részletes családi anamnézis nélkül. A kutatás még nem esett át teljes körű szakmai ellenőrzésen.

Dr. Cannon szerint ennek ellenére nem érdemes abbahagyni a futást:

Sokkal több problémát okoz a mozgásszegény életmód, mint a túlzásba vitt sport

– fogalmazott. Hozzátette: a rendszeres testmozgás általánosságban csökkenti a daganatos betegségek kockázatát, de extrém terhelésnél előfordulhat, hogy más tényezők is érvényesülnek.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a futás nemcsak fizikai, hanem lelki szinten is gyógyító hatással bír.